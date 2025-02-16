5 розкішних казино, які виглядають крутіше королівських палаців: тут грають найбагатші люди світу

Сьогодні існують курорти, які не тільки пропонують азартні ігри, а й забезпечують неймовірний рівень розкоші та вражаючу інфраструктуру. Які казино світу вражають уяву усіх, хто їх бачить?

Marina Bay Sands, Сингапур

Marina Bay Sands - це комплекс, що вражає не тільки своїм розміром, а й ексклюзивною архітектурою. Відкритий у 2010 році, він до сьогодні є найдорожчим автономним казино у світі. Загальна вартість будівництва склала 5,88 мільярда доларів. Курорт розташований в центральному районі Сінгапура і складається з трьох 55-поверхових башт, які з'єднані терасою на даху. З цієї оглядової платформи відкривається неймовірний вигляд на місто та затоку.

Казино займає цілих 15 000 квадратних метрів і включає понад 600 ігрових столів та більше 2300 ігрових автоматів. Відвідувачі можуть насолоджуватися різноманіттям ігор, від блекджеку до покеру та рулетки.

Крім того, Marina Bay Sands пропонує величезну кількість додаткових послуг, таких як понад 2500 готельних номерів, виставкові зали, театри, ресторани та навіть музей. Особливістю комплексу є також розкішний басейн на даху, що став однією з головних туристичних атракцій.

Казино Marina Bay Sands (фото: Вікіпедія)

Resorts World, Лас-Вегас

Resorts World - це один з найновіших та найдорожчих курортів у Лас-Вегасі, відкритий у 2021 році. Його будівництво, що почалося ще в 2017 році, коштувало 4,3 мільярда доларів. Комплекс оформлений в азійському стилі та включає три готелі з понад 3500 номерами. Тут є не тільки казино, але й розважальні комплекси, ресторани, бари та навіть концертні зали.

Казино займає площу 10 900 квадратних метрів і включає 117 ігрових столів і понад 1400 ігрових автоматів. Однією з інновацій цього комплексу є можливість здійснювати ставки через мобільні гаманці, що робить процес більш зручним для відвідувачів. Крім того, казино приймає криптовалюту, що є ознакою сучасного підходу до азартних ігор.

Казино Resorts World (фото: Вікіпедія)

The Cosmopolitan, Лас-Вегас

The Cosmopolitan в Лас-Вегасі до недавнього часу було найдорожчим казино міста, вартість якого склала 3,9 мільярда доларів. Це готель-курорт з двома 184-метровими вежами, де розташовано 3027 номерів. Окрім казино, тут є ресторани, торгові зони, театри та клуби. Казино займає площу 10 000 квадратних метрів, де представлені не лише класичні ігри, але й новітні варіанти азартних розваг.

Залишаючи звичні сліди, The Cosmopolitan пропонує відвідувачам покерні турніри, ставки на спортивні події, а також спеціальні ігрові розіграші з призами. Усі ці елементи створюють неповторну атмосферу азарту та розкоші, яка є притаманною для Лас-Вегаса.

Казино Cosmopolitan (фото: Вікіпедія)

Venetian, Макао

Venetian Macau є частиною групи Las Vegas Sands і є одним з найбільших казино в світі, вартість будівництва якого склала 3 мільярда доларів. Комплекс вражає розмірами: тільки гральна зона займає 51 000 квадратних метрів, що робить його найбільшим казино в світі. Тут представлені понад 3500 ігрових автоматів і 800 ігрових столів.

Окрім казино, Venetian включає в себе готель на 3000 номерів, а також спортивно-розважальну арену, магазини, ресторани та навіть канали, по яких плавають гондоли, створюючи атмосферу справжньої Венеції. Це місце не тільки для азартних ігор, але й для відпочинку та розваг для всієї родини.

Казино Venetian (фото: Вікіпедія)

Casinò di Campione, Італія

Casinò di Campione, розташоване на березі озера Лаго ді Кому, в Італії, є одним із найбільших і найрозкішніших казино Європи, яке привертає туристів не тільки з Італії, а й з усієї Європи.

Відкритий у 2007 році, цей комплекс обійшовся в 1 мільярд доларів. Особливістю Casinò di Campione є його унікальне місце розташування, адже казино знаходиться в автономному італійському анклаві, оточеному Швейцарією, що додає йому певної чарівності та ексклюзивності.

Казино займає площу понад 55 000 квадратних метрів, що робить його одним з найбільших казино в Європі. Тут є більше 100 ігрових столів, включаючи популярні варіанти таких ігор, як рулетка, блекджек, покер та баккара, а також понад 500 ігрових автоматів. Казино також проводить міжнародні покерні турніри, що привертають гравців зі всього світу.

Казино Casinò di Campione (фото: Вікіпедія)