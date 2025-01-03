7 фантастичних країн за межами ЄС, куди українці можуть поїхати без віз

Для українців, які мріють про далекі країни, важливим фактором є простота в оформленні документів. На щастя, існують унікальні напрями, куди можна поїхати без візи й відкрити для себе різноманітність культур, природи та пригод.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про сім країн за межами ЄС, які готові прийняти українців без зайвих бюрократичних перешкод.

Таїланд

Таїланд - це країна яскравих традицій, екзотичних пейзажів і гастрономічних відкриттів. Туристів вражають білосніжні пляжі островів Пхукет, Крабі та Самуї, а також різноманітність морських розваг. У столиці, Бангкоку, варто відвідати Королівський палац, Храм Смарагдового Будди та численні плавучі ринки.

Любителі природи оцінять національні парки, такі як Ераван, із водоспадами та печерами. У країні можна перебувати без візи до 30 днів, що робить її доступною для спонтанних подорожей. Таїланд також відомий своєю гостинністю, завдяки чому він став улюбленим напрямком для відпочинку мільйонів мандрівників.

Ізраїль

Ізраїль - це місце, де стародавня історія переплітається з сучасністю. Єрусалим, священне місто для трьох релігій, пропонує відвідати такі пам'ятки, як Стіна Плачу, Храм Гробу Господнього та мечеть Аль-Акса. У Тель-Авіві туристів приваблюють пляжі Середземного моря, яскраве нічне життя та архітектура у стилі Баухаус.

Унікальним є досвід купання в Мертвому морі, де вода настільки солона, що ви буквально плаваєте на її поверхні. Українці можуть перебувати в країні без візи до 90 днів, що дозволяє з легкістю планувати довгу подорож. Ізраїль також відомий своєю кухнею - обов’язково спробуйте хумус, фалафель і шакшуку.

Храм Гроба Господня (фото: Вікіпедія)

Чилі

Чилі зачаровує своїм розмаїттям ландшафтів та унікальною природою. На півночі країни розташована пустеля Атакама, найсухіша у світі, зі своїми марсіанськими пейзажами. У центрі знаходиться столиця Сантьяго - місто з поєднанням колоніальної архітектури та сучасних хмарочосів.

Південна частина країни вражає льодовиками Патагонії, озерами та величними горами Анд. Туристам також варто відвідати загадковий острів Пасхи з його статуями моаї, що стали символом країни. Українські мандрівники можуть залишатися в Чилі без візи до 90 днів, що відкриває можливості для дослідження цього далекого куточка світу.

Об'єднані Арабські Емірати

ОАЕ відомі розкішшю, сучасними технологіями та унікальними пустельними пейзажами. Дубай приваблює туристів величними хмарочосами, штучними островами та найбільшим торговим центром у світі. В Абу-Дабі можна відвідати культову мечеть шейха Заїда, яка вражає своєю архітектурою, та музей Лувр.

Любителі активного відпочинку можуть випробувати сафарі на джипах у пустелі або покататися на верблюдах. Українці мають можливість перебувати в ОАЕ без візи до 30 днів, що робить країну привабливою для коротких відпусток. Особливо варто спробувати місцеву кухню, зокрема страви з фініками, кебаби та арабські солодощі.

Панорама Дубаї (фото: Вікіпедія)

Малайзія

Малайзія - це країна контрастів, де мегаполіси сусідять із незайманими джунглями. Столиця Куала-Лумпур славиться вежами Петронас і яскравими ринками, які працюють до пізньої ночі. Любителі природи оцінять національні парки, такі як Борнео, де можна побачити рідкісних орангутанів.

Пляжі островів Лангкаві і Пенанг ідеально підходять для спокійного відпочинку та снорклінгу. Українці можуть подорожувати до Малайзії без візи до 30 днів, що дозволяє вільно досліджувати її красу. Важливо також скуштувати місцеві страви, наприклад, наси-лемак і сатай, які є візитівкою країни.

Сейшельські Острови

Сейшельські острови - це справжній рай на землі для любителів пляжного відпочинку. Білосніжні піски, бірюзова вода та мальовничі скелі приваблюють туристів з усього світу. На острові Мае розташована столиця Вікторія, яка славиться затишними ринками та ботанічним садом.

Праслін і Ла-Діг пропонують спокійний відпочинок і можливість зануритися у світ дайвінгу та снорклінгу. Українці можуть перебувати на Сейшелах без візи до 90 днів, що робить цей напрямок доступним для тривалого відпочинку. Це ідеальне місце для тих, хто шукає гармонії з природою та абсолютного релаксу.

Пляжі на Сейшелах (фото: Вікіпедія)

Аргентина

Аргентина - це країна пристрастей, музики танго та смачної яловичини. Столиця Буенос-Айрес відома своїми театрами, вуличними танцювальними шоу та архітектурою в європейському стилі. Обов’язково відвідайте водоспади Ігуасу, які вважаються одними з найкрасивіших у світі.

Для шанувальників природи ідеальним напрямком стане Патагонія з її величними льодовиками та гірськими хребтами. Українці можуть перебувати в Аргентині без візи до 90 днів, що дозволяє насолодитися культурними та природними багатствами країни. Не забудьте спробувати асадо - традиційне аргентинське барбекю.