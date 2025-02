Найдорожчі музичні інструменти в історії: рекорди цін та легендарні власники

Легендарні скрипки майстрів Страдіварі та Гварнері

Скрипки роботи Антоніо Страдіварі вважаються одними з найдорожчих у світі, але справжнім шедевром є "Месія" 1716 року, яка коштує понад 20 мільйонів доларів. Вона майже не використовувалася, зберігшись у чудовому стані.

Інша відома скрипка - "Леді Блант", продана за 15,9 мільйона доларів, а кошти передали на благодійність.

Проте не лише Страдіварі створював унікальні інструменти - скрипка Vieuxtemps, зроблена Джузеппе Гварнері, теж має величезну цінність (16 млн доларів) і залишається у вжитку. Вона належить анонімному власнику, який надав її у довічне користування скрипальці Енн Акіко Майерс.

Скрипка роботи Страдіварі (фото: Вікіпедія)

Унікальні віолончелі

Серед найдорожчих віолончелей світу особливо виділяється віолончель Дюпора, виготовлена Страдіварі в 1711 році. Її ціна оцінюється у 20 мільйонів доларів, а серед відомих власників був Мстислав Ростропович.

На корпусі інструмента навіть залишився слід від шпори чобота Наполеона Бонапарта, що додає йому історичної цінності. Віолончелі Страдіварі відзначаються особливим звучанням і рідкістю, тому з кожним роком їх вартість лише зростає. Подібні інструменти зберігаються у музеях або передаються найкращим музикантам світу.

Мстислав Ростропович з віолончеллю Дюпора (фото: Вікіпедія)

Роялі, що стали символами музики

Серед найдорожчих фортепіано - Steinway Z, на якому Джон Леннон написав хіт "Imagine". Його придбав Джордж Майкл за 2,1 мільйона доларів, а згодом інструмент став символом миру, подорожуючи місцями світових трагедій.

Ще одне легендарне піаніно - "As Time Goes By" з фільму "Касабланка", продане за 3,4 мільйона доларів. Воно має унікальний дизайн та цікаву історію, адже насправді під час зйомок грали на іншому інструменті.

Також унікальним є рояль Yamaha, що належав Фредді Мерк’юрі, який обрав його через компактний розмір. Саме на ньому були створені культові пісні "Bohemian Rhapsody" та "Barcelona".

Джон Ленон записує пісню "Imagine" (фото: Вікіпедія)

Гітари, які коштують мільйони

Гітари також можуть сягати астрономічних цін, особливо якщо вони належали відомим музикантам. Так, Fender Stratocaster "Blackie" Ерика Клептона була продана за 959 500 доларів, а всі кошти він передав на благодійність.

Ще дорожче коштувала гітара "Reach Out to Asia", яка зібрала автографи світових рок-зірок і була продана за 2,7 мільйона доларів для допомоги постраждалим від цунамі 2004 року. Ці інструменти стали не лише музичними шедеврами, а й важливими символами солідарності та творчого духу.

Усі моделі гітар Лео Фендера (фото: Вікіпедія)

Саксофон Чарлі Паркера та його драматична історія

Не менш цінними є духові інструменти, зокрема альт-саксофон Grafton, на якому грав Чарлі Паркер. Його унікальність полягає в тому, що він зроблений із пластику, що було незвичним для саксофонів того часу. Паркер зіграв на ньому на знаменитому концерті 1953 року, хоча сам інструмент він отримав випадково.

Саксофон пережив навіть повінь, що сталася у 1955 році, але його вдалося врятувати. У 1994 році він був проданий на аукціоні за 140 000 доларів і тепер зберігається в Музеї американського джазу.

Чарлі Паркер та його знаменитий саксофон (фото: Вікіпедія)