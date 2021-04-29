График работы украинских банков на Пасху и майские праздники

Банковские учреждения в пятницу, 30 апреля, будут работать в обычном режиме, но время работы отделений будет сокращено на один час. И несмотря на почти круглосуточную работу системы СЭП, большинство отделений банков будут отдыхать с 1 по 4, а также с 8 по 10 мая. Доступны будут только услуги в онлайн-платформах.

Стоит отметить, что все банковские операции с 1 по 4 мая будут отображаться датой следующего рабочего дня – 5 мая, все операции с 8 по 10 мая – датой следующего операционного дня 11 мая.

Как будет работать ПриватБанк

В банке сообщили изданию "Сегодня", что в будние дни будут работать все отделения. А вот воскресенье и государственные праздники – будут выходными и все отделения будут закрыты. В субботу будет работать всего несколько дежурных отделений.

1-4 мая – выходные

5-7 мая – рабочие дни

8-10 – выходные дни

С 11 мая – работа отделений в обычном режиме

Как будет работать ПУМБ

30 апреля – сокращенный рабочий день на 1 час

1-4 мая (суббота-вторник) – выходные дни

5-7 мая – работа в обычном графике

8-10 – выходные дни

с 11 мая – работа в обычном графике

Как будет работать Ощадбанк

Государственный банк Украины не составлял специфический график на праздники, поэтому вероятно, что отделения будут работать в обычном праздничном режиме:

30 апреля – короткий день

1-4 мая – выходные дни

5-7 мая – рабочие дни

8-10 – выходные дни

Работу дежурных отделений, а также отделений в каждом городе страны можно проверить на официальных сайтах или в мобильных приложениях.