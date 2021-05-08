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График работы ПриватБанка и Ощадбанка на эти выходные: когда будут работать

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 08:20
График работы ПриватБанка и Ощадбанка на эти выходные: когда будут работать Фото: ПриватБанк и Ощадбанк обновили график работы (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

Украинские банки, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, самостоятельно устанавливают график работы во время долгих выходных на майские праздники с 8 по 10 мая.

Некоторые отделения банков будут закрыты в эти дни, но некоторые все же будут работать даже в выходные. Подробный график работы ПриватБанка и Ощадбанка - в нашем материале ниже.

Как будет работать ПриватБанк

В банке рассказали, что график работы отделений на 8-11 мая будет такой:

  • 8 мая - работают только отделения с субботним графиком работы, режим работы сокращается на час
  • 9-10 мая - отделения не работают
  • с 11 мая - работа отделений в обычном режиме.

Чтобы проверить график работы конкретного отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). Отделения, которые вас интересуют, можно найти на карте. При клике на нужный - отобразится его обычное время работы.

Как будет работать Ощадбанк

Государственный банк Украины пока не составлял специфический график на праздники, поэтому вероятно, что отделения будут работать в обычном праздничном режиме: 8-10 мая - выходные дни.

Работу дежурных отделений, а также отделений в каждом городе страны можно проверить на официальном сайте или в мобильном приложении Ощадбанка.

Добавим, что система электронных платежей (СЭП), согласно данным НБУ, будет работать в режиме 23/7.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая.

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