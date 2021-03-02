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График работы Новой почты на 8 марта: какие отделения будут работать

Автор: Анна Шиканова

В понедельник, 8 марта, в Украине – официальный выходной день в связи с празднованием Международного женского дня. Большинство организаций и учреждений в этот день будут закрыты.

Как будут работать 8 марта отделения Новой почты, рассказали на сайте организации.

Как будет работать Новая почта 8 марта

В сообщении указано, что в праздничный день отделения Новой почты не будут менять свой привычный график работы.

"Уважаемые клиенты! В понедельник, 8 марта, отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме", - подчеркнули в компании и добавили, что детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте.

Как будут работать отделения Новой почты в разных областях Украины – можно посмотреть тут.

Как будет работать 8 марта Укрпочта

На сайте Укрпочты указано, что в праздничный день будут открыты только центральные и дежурные отделения, а также отделения курьерской доставки в разных городах Украины. Большинство отделений Укрпочты работать 8 марта не будут.

Подробный график отделений Укрпочты, которые будут открыты 8 марта – можно посмотреть тут.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, как будут работать банковские учреждения в Украине в понедельник, 8 марта.

А также мы рассказывали о том, какие памятные даты и праздники будет отмечать Украина в марте 2021 года.

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