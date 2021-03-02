Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати

Як буде працювати Нова пошта 8 березня

У повідомленні зазначено, що у святковий день відділення Нової пошти не будуть змінювати свій звичний графік роботи.

"Шановні клієнти! У понеділок, 8 березня, відділення та адресна доставка будуть працювати у звичайному режимі", - підкреслили в компанії додали, що детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті.

Як будуть працювати відділення Нової пошти у різних областях України, можна подивитися тут.

Як буде працювати 8 березня Укрпошта

На сайті Укрпошти зазначено, що у святковий день будуть відкриті тільки центральні та чергові відділення, а також відділення кур'єрської доставки в різних містах України. Більшість відділень Укрпошти працювати 8 березня не будуть.

Докладний графік відділень Укрпошти, які будуть відкриті 8 березня – можна подивитися тут.