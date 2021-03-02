График работы Новой почты на 8 марта: какие отделения будут работать
В понедельник, 8 марта, в Украине – официальный выходной день в связи с празднованием Международного женского дня. Большинство организаций и учреждений в этот день будут закрыты.
Как будут работать 8 марта отделения Новой почты, рассказали на сайте организации.
Как будет работать Новая почта 8 марта
В сообщении указано, что в праздничный день отделения Новой почты не будут менять свой привычный график работы.
"Уважаемые клиенты! В понедельник, 8 марта, отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме", - подчеркнули в компании и добавили, что детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте.
Как будут работать отделения Новой почты в разных областях Украины – можно посмотреть тут.
Как будет работать 8 марта Укрпочта
На сайте Укрпочты указано, что в праздничный день будут открыты только центральные и дежурные отделения, а также отделения курьерской доставки в разных городах Украины. Большинство отделений Укрпочты работать 8 марта не будут.
Подробный график отделений Укрпочты, которые будут открыты 8 марта – можно посмотреть тут.
Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, как будут работать банковские учреждения в Украине в понедельник, 8 марта.
А также мы рассказывали о том, какие памятные даты и праздники будет отмечать Украина в марте 2021 года.