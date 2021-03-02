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Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 18:39
Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати Графік роботи Нової пошти на 8 березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У понеділок, 8 березня, в Україні – офіційний вихідний день у зв'язку з відзначенням Міжнародного жіночого дня. Більшість організацій і установ в цей день будуть зачинені.

Як будуть працювати 8 березня відділення Нової пошти, розповіли на сайті організації.

Як буде працювати Нова пошта 8 березня

У повідомленні зазначено, що у святковий день відділення Нової пошти не будуть змінювати свій звичний графік роботи.

"Шановні клієнти! У понеділок, 8 березня, відділення та адресна доставка будуть працювати у звичайному режимі", - підкреслили в компанії додали, що детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті.

Як будуть працювати відділення Нової пошти у різних областях України, можна подивитися тут.

Як буде працювати 8 березня Укрпошта

На сайті Укрпошти зазначено, що у святковий день будуть відкриті тільки центральні та чергові відділення, а також відділення кур'єрської доставки в різних містах України. Більшість відділень Укрпошти працювати 8 березня не будуть.

Докладний графік відділень Укрпошти, які будуть відкриті 8 березня – можна подивитися тут.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, як будуть працювати банківські установи в Україні в понеділок, 8 березня.

А також ми розповідали про те, які пам'ятні дати та свята відзначатиме Україна в березні 2021 року.

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