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График работы Новой почты на 8 марта: какие отделения будут работать

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 14:20
График работы Новой почты на 8 марта: какие отделения будут работать
Новая почта (Фото: facebook.com nova.poshta.official)

В графике Новой почты на праздничные дни есть некоторые изменения

Как будут работать отделения Новой почты на длинных выходных – тема, которая интересует многих украинцев накануне 8 марта. Так как в 2020 году праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий рабочий день, понедельник, 9 марта – автоматически становится также выходным. Таким образом украинцы получат длинный уик-энд.

Как отметили в организации Новая почта, существенных изменений графика работы не будет, так как многие украинцы воспользуются услугами службы доставки в связи с Международным женским днем.

Суббота, 7 марта.

Все отделения Новой почты и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы, без изменений.

Воскресенье, 8 марта.

Отделения и адресная доставка Новой почты работают по обычному графику воскресенья. Стоит отметить, что в разных городах есть отличия по работе отделений во воскресенье, поэтому точные часы работы стоит уточнить на сайте.

Понедельник, 9 марта.

Все отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по укороченному графику субботы. Дополнительную информацию о часах работы можно уточнить на сайте компании или у менеджеров отделений.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, как будут работать отделения ПриватБанка в праздничные дни.

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