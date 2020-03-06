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Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати

STYLERЖиття    06.03.2020 - 14:20
Графік роботи Нової пошти на 8 березня: які відділення будуть працювати
Нова пошта (Фото: facebook.com nova.poshta.official)

У графіку Нової пошти на святкові дні є деякі зміни

Як будуть працювати відділення Нової пошти на довгих вихідних – тема, яка цікавить багатьох українців напередодні 8 березня. Через те, що у 2020 році святковий день випадає на неділю, то наступний робочий день, понеділок, 9 березня – автоматично стає також вихідним. Таким чином українці отримають довгий вікенд.

Як зазначили в організації Нова пошта, істотних змін графіка роботи не буде, через те, що багато українців скористаються послугами служби доставлення у зв'язку з Міжнародним жіночим днем.

Субота, 7 березня.

Усі відділення Нової пошти, адресна доставка будуть працювати за звичайним графіком суботи, без змін.

Неділю, 8 березня.

Відділення та адресна доставка Новою поштою працюють за звичайним графіком неділі. Варто зазначити, що в різних містах є відмінності по роботі відділень у неділю, тому точні години роботи варто уточнити на сайті.

Понеділок, 9 березня.

Усі відділення та адресна доставка Нової пошти будуть працювати по скороченому графіку суботи. Додаткову інформацію про години роботи можна дізнатися на сайті компанії або в менеджерів відділень.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, як будуть працювати відділення ПриватБанку у святкові дні.

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