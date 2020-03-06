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ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 12:41
ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта
ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

Стало известно, как будет работать ПриватБанк на праздник 8 марта

Как будет работать ПриватБанк на 8 марта - вопрос, который волнует многих украинцев. Так как в этом году Международный женский день 8 марта выпадает на день воскресенье, понедельник 9 марта в Украине тоже будет выходным.

О графике работы финансового учреждения ПриватБанк рассказал Styler в эксклюзивном комментарии.

График работы отделений в период празднования Международного женского дня в марте 2020 выглядит так:

6 марта 2020 (пятница) - стандартный режим с обычной продолжительностью рабочего дня.

7 марта 2020 (суббота) - работают только отделения с графиком работы субботу. Их режим работы сокращается на один час. Все остальные отделения не работают.

8 марта 2020 (воскресенье) и 9 марта 2020 (понедельник) - работают только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения не работают.

В Банке также отметили, что график работы отделений и ближайшие каналы самообслуживания доступны на сайте в меню: ⠶ - Карта.Человек может выбрать из списка желаемый канал обслуживания и провести поиск по самой карте или по адресу (Поиск).

В большинстве городов есть дежурные отделения, которые работают в выходные и праздничные дни.

Как мы ранее писали, в городах Украины разбросали 50 кошельков с деньгами, визиткой, банковской картой и клочком бумажки с пинкодом. Эти кошельки "растеряли" в пяти самых крупных городах – Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

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