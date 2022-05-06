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Градусы поползут вниз: в Украину придут грозы и похолодание

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшее время огорчит небольшим похолоданием и грозовыми дождями по всей территории страны.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 9 мая в Украину придет небольшое похолодание. Температура воздуха начнет падать в западных областях и на севере страны. Днем ожидается от +14 до +17 градусов.

В центральной части ожидается +16 +18 градусов, на востоке до +19 +21 градуса, а в южной части будет тепло, от +20 до +23 градусов.

Грозы охватят большинство областей страны, сухо будет только на севере, на Волыни, во Львове, Тернополе и Хмельницком.

В Киеве 9 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 9 мая

10 мая грозы ожидаются по всей Украине, кроме запада и крайнего востока. Ожидается также усиление ветра и похолодание.

По всей стране упадет температура воздуха ночью, до +3 +6 градусов. Днем ожидается от +14 до +16 градусов, на севере до +12 +14 градусов, в южной части местами до +18 градусов.

В Киеве 10 мая ожидается грозы, ночью в столице +4 +6 градусов. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 10 мая

Тем временем 6 мая в Украине будет сухо в большинстве областей. Грозы ожидаются только во Львове, Черновцах, Тернополе и на Закарпатье.

Ночная температура воздуха будет невысокая, от +3 до +6 градусов, на западе до +8 градусов. Днем в большинстве областей от +16 до +18 градусов. На западе до +20 +22 градусов. А вот на востоке страны будет прохладнее, от +14 до +16 градусов.

В Киеве 6 мая без осадков. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 6 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о погодных сюрпризах.

А также рассказывали о том, какая погода ждет украинцев до середины мая.

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