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Градуси поповзуть вниз: в Україну прийдуть грози і похолодання

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчим часом засмутить невеликим похолоданням і грозовими дощами по всій території країни.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 9 травня в Україну прийде невелике похолодання. Температура повітря почне падати в західних областях і на півночі країни. Вдень очікується від +14 до + 17 градусів.

У центральній частині очікується + 16 +18 градусів, на сході до +19 +21 градуса, а в південній частині буде тепло, від +20 до + 23 градусів.

Грози охоплять більшість областей країни, сухо буде тільки на півночі, на Волині, у Львові, Тернополі та Хмельницькому.

У Києві 9 травня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі + 8 +10 градусів, вдень до +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 9 травня

10 травня грози очікуються по всій Україні, крім заходу і крайнього сходу. Очікується також посилення вітру і похолодання.

По всій країні впаде температура повітря вночі, до + 3 + 6 градусів. Вдень очікується від +14 до +16 градусів, на півночі до +12 +14 градусів, у південній частині місцями до + 18 градусів.

У Києві 10 травня очікується грози, вночі в столиці + 4 + 6 градусів. Вдень повітря прогріється до + 13 + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 10 травня

Тим часом 6 травня в Україні буде сухо в більшості областей. Грози очікуються тільки у Львові, Чернівцях, Тернополі та на Закарпатті.

Нічна температура повітря буде невисока, від + 3 до +6 градусів, на заході до + 8 градусів. Вдень у більшості областей від + 16 до +18 градусів. На заході до + 20 + 22 градусів. А ось на сході країни буде прохолодніше, від +14 до +16 градусів.

У Києві 6 травня без опадів. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень повітря прогріється до +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 6 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про погодні сюрпризи.

А також розповідали про те, яка погода чекає українців до середини травня.

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