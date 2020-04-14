Град, шквалы и жара: синоптик напугал прогнозом на лето в Украине

Погода в Украине летом 2020 принесет дожди, шквалы с градом и жару. Народный синоптик Владимир Деркач дал неутешительный прогноз на три летних месяца. Детально по декадах июня, июля и августа - в материале Styler.

Синоптик говорит, что самым жарким месяцем будет июль, в июне стоит ждать различных стихий, а август будет засушливым, пишут Факты.

Погода в Украине в июне

В начале лета будет комфортное тепло, говорит Деркач, в некоторые дни даже жарко. Но уже к средине первой декады пойдут кратковременные дожди, похолодает. Вторая декада месяца будет дождливой, температура снизится. Возможны сильные осадки со шквалами и градом. В третьей же декаде потеплеет, а дожди почти прекратятся. До конца месяца будет тепло, но жары не будет.

Погода в Украине в июле

В первой декаде месяца придет настоящее летнее тепло, некоторые дни будут очень жаркими, практически без осадков. Во второй декаде - тепло, но с небольшими осадками. Температура немного снизится в конце десятидневки, а вот в третьей декаде тепло снова вернется.

Погода в Украине в августе

Первая десятидневка начнется с умеренного тепла с кратковременными дождями. А со средины первой декады начнет расти тепло. Жарко будет почти до конца месяца, затем начнет холодать по ночам. В средине месяца вероятны небольшие дожди, но в целом август будет сухим.

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