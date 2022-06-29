Град, шквалы и даже смерчи: Украину накроет мощными погодными явлениями

По данным синоптика Наталки Диденко, из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины 30 июня будет непогода.

"Ожидаются местами ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", - прогнозирует она.

Существенных осадков избегут западные области, ведь они будут принадлежать завтра области повышенного атмосферного давления. Здесь - солнце и жара.

Температура самая высокая на Западе, +30+35 градусов, значительно свежее, +23+27 в восточных областях. На остальных территориях жара ослабнет до +25+30 градусов.

Прогноз для Киева

В Киеве 30-го июня станет свежее: температура воздуха в течение дня +28+29 градусов. Дождь с грозой - возможен, однако сильных ливней не предвидится.

Смотрите ниже на карте Украинского гидрометцентра, прогноз по областям на завтра:

Скрин: погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)