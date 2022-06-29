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Град, шквали і навіть смерчі: Україну накриє потужними погодними явищами

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе град і смерчі
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в останній день літа буде з потужними синоптичними явищами - грозами, шквалами, блискавками, градом і навіть смерчами. В деяких областях температура вдень знизиться до +23 градусів, а в інших - все ще триватиме 35-градусна спека.

Читайте детальний прогноз погоди - в нашому матеріалі Styler нижче.

За даними синоптика Наталки Діденко, через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України 30 червня буде непогодити.

"Очікуються місцями - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі", - прогнозує вона.

Суттєвих опадів уникнуть західні області, адже вони належатимуть завтра області підвищеного атмосферного тиску. Тут - сонце та спека.

Температура найвища на заході, +30+35 градусів, значно свіжіше, +23+27 у східних областях. На решті територій спека послабне до +25+30 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві 30-го червня стане свіжіше: температура повітря впродовж дня +28+29 градусів. Дощ з грозою - можливий, проте сильних злив не передбачається.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру, прогноз по областях на завтра:

Скрін: погода в Україні 30 червня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів, що весна в Києві цьогоріч була унікальною.

Також ми писали, які свята відзначатимуться в Україні в липні 2022, і чи будуть додаткові вихідні.

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