Град, шквали і навіть смерчі: Україну накриє потужними погодними явищами

За даними синоптика Наталки Діденко, через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України 30 червня буде непогодити.

"Очікуються місцями - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі", - прогнозує вона.

Суттєвих опадів уникнуть західні області, адже вони належатимуть завтра області підвищеного атмосферного тиску. Тут - сонце та спека.

Температура найвища на заході, +30+35 градусів, значно свіжіше, +23+27 у східних областях. На решті територій спека послабне до +25+30 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві 30-го червня стане свіжіше: температура повітря впродовж дня +28+29 градусів. Дощ з грозою - можливий, проте сильних злив не передбачається.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру, прогноз по областях на завтра:

Скрін: погода в Україні 30 червня (meteo.gov.ua)