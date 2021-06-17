Град с пельмени, вырванные деревья и "световое шоу": видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе

В сети опубликовали кадры мощной грозы и поврежденной из-за бури инфраструктуры в городе.

Видео: мощная гроза с ливнем накрыла Мариуполь ночью 17 июня

Отмечается, что над морем природа этой ночью устроила настоящее "световое представление" - разряды молний били в воду почти без остановки.

В некоторых районах Мариуполя возникли перебои со светом и мобильным интернетом.

Видео: из-за непогоды в Мариуполе возникли проблемы с интернетом, кое-где отрубило свет

Шквалы, молнии и плотные потоки воды с неба "украсил" крупный град размером с орех или пельмени.

Несколько таких градин продемонстрировал в своем Facebook волонтер Дмитрий Чичера.

Мариуполь накрыл град крупных размеров 17 июня (фото: facebook.com/PhoenixMPW)

Видео: гроза в Мариуполе разбушевалась ночью 17 июня

В Мариуполе мощные порывы ветра ломали деревья. Так, например, в Кальмиусском районе шквал повалил высокий тополь, и ствол обрушился на жилую пятиэтажку, повредив балконы.

В Мариуполе ветер валил деревья (фото: t.me/Bezpechnuy_Mariupol)

Дерево обвалилось на жилой дом в Мариуполе из-за непогоды (фото: facebook.com / Сергей Трофименко)

Ночную грозу, которая бушевала в разных районах Мариуполя, горожане снимали на видео:

Видео: ночные грозы в Мариуполе с крупным градом