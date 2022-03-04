"Град", которой обстреливал дома мирных людей в Харькове, уничтожен

Российский "Град", стрелявший по домам мирных жителей Харькова в Северной Салтовке 3 марта, был уничтожен контрбатарейной работой наших военных.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации ГСЧС 3 марта в 15:40 микрорайон Северная Салтовка обстреляли оккупанты. В результате произошло разрушение многоэтажных жилых домов и сооружений.

В ВСУ также доложили, что за все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили коварные удары.