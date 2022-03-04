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"Град", якій обстрілював будинки мирних людей в Харкові, знищено

Автор: Світлана Мащенко

Російський "Град", який стріляв по будинках мирних мешканців Харкова в Північній Салтовці 3 березня, був знищений контрбатарейною роботою наших військових.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗО, яка базувалася в Руських Тишках за Циркунами, й здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що за інформацією ДСНС, 3 березня о 15:40 мікрорайон Північна Салтівка обстріляли окупанти. В результаті сталося руйнування багатоповерхових житлових будинків та споруд.

В ЗСУ також доповіли, що за весь час у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти наносили підступні удари.

Про те, що відбувається в Харкові прямо зараз, можна стежити в нашому онлайні.

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