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"Град", которой обстреливал дома мирных людей в Харькове, уничтожен

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Харків, Пятница 04 марта 2022 16:25
"Град", которой обстреливал дома мирных людей в Харькове, уничтожен Фото: последствия обстрелов Харькова 3 марта (ВСУ)
Автор: Светлана Мащенко

Российский "Град", стрелявший по домам мирных жителей Харькова в Северной Салтовке 3 марта, был уничтожен контрбатарейной работой наших военных.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации ГСЧС 3 марта в 15:40 микрорайон Северная Салтовка обстреляли оккупанты. В результате произошло разрушение многоэтажных жилых домов и сооружений.

В ВСУ также доложили, что за все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили коварные удары.

О том, что происходит в Харькове прямо сейчас, можно следить в нашем онлайне.

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