ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Град", якій обстрілював будинки мирних людей в Харкові, знищено

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 04 березня 2022 16:25
"Град", якій обстрілював будинки мирних людей в Харкові, знищено Фото: Наслідки обстрілів Харкова 3 березня (ЗСУ)
Автор: Світлана Мащенко

Російський "Град", який стріляв по будинках мирних мешканців Харкова в Північній Салтовці 3 березня, був знищений контрбатарейною роботою наших військових.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗО, яка базувалася в Руських Тишках за Циркунами, й здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що за інформацією ДСНС, 3 березня о 15:40 мікрорайон Північна Салтівка обстріляли окупанти. В результаті сталося руйнування багатоповерхових житлових будинків та споруд.

В ЗСУ також доповіли, що за весь час у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти наносили підступні удари.

Про те, що відбувається в Харкові прямо зараз, можна стежити в нашому онлайні.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
LITE
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні