Гра престолів. Скільки триває конклав та як обирають нового Папу Римського

Скільки триває конклав

Конклав може тривати від одного дня до кількох тижнів, але зазвичай процес не затягується. Нового Папу обирають від одного до кількох днів і максим - це два тижні. Найкоротший конклав тривав день (1503 рік), найдовший - майже три роки (1268-1271). Зараз, завдяки чітким правилам, це майже неможливо.

Сучасна процедура обмежена:

Якщо протягом 33 або 34 голосувань (13 днів) Папу не обрано, кардиналам дозволено перейти до голосування між двома лідерами з найбільшою підтримкою.

Конклав починається через 15-20 днів після смерті чи відставки Папи, щоби дати час на прибуття всіх кардиналів до Риму.

Як саме обирають Папу Римського

Кардинали розпочинають день з участі в останній месі перед конклавом у базиліці Святого Петра. Месу проводить декан Колегії кардиналів Джованні Батіста Ре. На ній моляться за кардиналів - щоб вони знайшли мудрість, пораду та розуміння для обрання нового гідного пастиря.

Після меси кардинали урочисто входять до Сикстинської капели, співаючи медитативну №Літанію святим" та латинський гімн "Veni Creator", благаючи святих та Святого Духа допомогти їм обрати нового Папу.

Усі кардинали зобов'язуються зберігати таємницю, не допускати будь-якого втручання з боку сторонніх осіб. Кожен учасник кладе руку на Євангеліє та клянеться виконати цей обов'язок - "нехай допоможе мені Бог і ці святі Євангелія, яких я торкаюся рукою.

Учасники конклаву - тільки кардинали до 80 років. Зазвичай їх близько 120. Цього разу їх буде 133, оскільки за час правління Папи Франциска було обрано пасторів з віддалених країн, таких як Монголія, Швеція та Тонга, у яких раніше не було кардиналів.

Місце - Сикстинська капела, Ватикан. Від слова cum clave - "під замком". Кардиналів ізолюють: без телефонів, інтернету, контактів ззовні. Крім того, що відключені телефони, біля Ватикану заглушають навіть радіомовлення, у кардиналів забирають усю апаратуру, навіть смартгодинник.

Учасники мешкають у двох гостьових будиночках, які перед початком конклаву перевіряють на наявність будь-якої апаратури для прослуховування.

Після складення присяги, старший кардинал виголошує медитацію, а магістр папських літургійних церемоній виголошує "Extra omnes" - з латини "всі геть". Усі виходять і двері каплиці зачиняються, конклав починає роботу.

Як відбувається голосування

Голосування - таємне. Потрібно 2/3 голосів, або 89 бюлетенів, щоб обрати 267-го Папу.

Щодня проводять до 4 голосувань: 2 вранці, 2 ввечері.

Кожен кардинал пише свій вибір на папері з написом "Eligo in summen pontificem" - "Я обираю Верховним Понтифіком". Вони по черзі підходять до вівтаря та кажуть: "Я закликаю за свідка Христа Господа, Який буде моїм суддею, що мій голос віддається тому, кого, на мою думку, перед Богом слід обрати".

Складений бюлетень кладуть на круглу тарілку та опускають в овальну срібно-золоту урну. Після вкидання бюлетені відкривають один за одним три різні "скрутенери" - кардинали, обрані навмання, які записують імена та зачитують їх уголос. Кардинали можуть вести власний підрахунок на наданому аркуші паперу, але повинні здати свої нотатки для спалення після завершення голосування.

Дані також перевіряють "ревізори", які потім підсумовують результати кожного раунду голосування та записують на окремому папері, який зберігається в папському архіві. Коли член комісії зачитує кожне ім'я, він проколює кожен бюлетень голкою через слово "Eligo", перев'язує їх ниткою та зав'язує вузол.

Якщо результату немає - папірці палять зі спеціальною сумішшю (хімічною речовиною): чорний дим означає, що Папу не обрано.

Коли з'являється білий дим - "Habemus Papam!" (Маємо Папу!).

Кого можуть обрати

Технічно - будь-якого хрещеного чоловіка-католика. Але на практиці - лише кардинала. Востаннє обрали не-кардинала в 1378 році.

Важливі факти: