Игра престолов. Сколько длится конклав и как выбирают нового Папу Римского

Сколько длится конклав

Конклав может длиться от одного дня до нескольких недель, но обычно процесс не затягивается. Нового Папу выбирают от одного до нескольких дней и максим - это две недели. Самый короткий конклав длился день (1503 год), самый длинный - почти три года (1268-1271). Сейчас, благодаря четким правилам, это почти невозможно.

Современная процедура ограничена:

Если в течение 33 или 34 голосований (13 дней) Папа не избран, кардиналам разрешено перейти к голосованию между двумя лидерами с наибольшей поддержкой.

Конклав начинается через 15-20 дней после смерти или отставки Папы, чтобы дать время на прибытие всех кардиналов в Рим.

Как именно выбирают Папу Римского

Кардиналы начинают день с участия в последней мессе перед конклавом в базилике Святого Петра. Мессу проводит декан Коллегии кардиналов Джованни Батиста Ре. На ней молятся за кардиналов - чтобы они нашли мудрость, совет и понимание для избрания нового достойного пастыря.

После мессы кардиналы торжественно входят в Сикстинскую капеллу, распевая медитативную №Литанию святым" и латинский гимн "Veni Creator", умоляя святых и Святого Духа помочь им избрать нового Папу.

Все кардиналы обязуются хранить тайну, не допускать какого-либо вмешательства со стороны посторонних лиц. Каждый участник кладет руку на Евангелие и клянется выполнить этот долг - "да поможет мне Бог и эти святые Евангелия, которых я касаюсь рукой.

Участники конклава - только кардиналы до 80 лет. Обычно их около 120. На этот раз их будет 133, поскольку за время правления Папы Франциска были избраны пасторы из отдаленных стран, таких как Монголия, Швеция и Тонга, у которых раньше не было кардиналов.

Место - Сикстинская капелла, Ватикан. От слова cum clave - "под замком". Кардиналов изолируют: без телефонов, интернета, контактов извне. Кроме того, что отключены телефоны, возле Ватикана заглушают даже радиовещание, у кардиналов забирают всю аппаратуру, даже смарт-часы.

Участники живут в двух гостевых домиках, которые перед началом конклава проверяют на наличие какой-либо аппаратуры для прослушивания.

После принесения присяги, старший кардинал произносит медитацию, а магистр папских литургических церемоний произносит "Extra omnes" - с латыни "все вон". Все выходят и двери часовни закрываются, конклав начинает работу.

Как происходит голосование

Голосование - тайное. Нужно 2/3 голосов, или 89 бюллетеней, чтобы избрать 267-го Папу.

Ежедневно проводят до 4 голосований: 2 утром, 2 вечером.

Каждый кардинал пишет свой выбор на бумаге с надписью "Eligo in summen pontificem" - "Я выбираю Верховным Понтификом". Они по очереди подходят к алтарю и говорят: "Я призываю в свидетели Христа Господа, Который будет моим судьей, что мой голос отдается тому, кого, по моему мнению, перед Богом следует избрать".

Сложенный бюллетень кладут на круглую тарелку и опускают в овальную серебряно-золотую урну. После вбрасывания бюллетени открывают один за другим три разных "скрутенера" - кардиналы, выбранные наугад, которые записывают имена и зачитывают их вслух. Кардиналы могут вести собственный подсчет на предоставленном листе бумаги, но должны сдать свои заметки для сожжения после завершения голосования.

Данные также проверяют "ревизоры", которые затем суммируют результаты каждого раунда голосования и записывают на отдельной бумаге, которая хранится в бумажном архиве. Когда член комиссии зачитывает каждое имя, он прокалывает каждый бюллетень иглой через слово "Eligo", перевязывает их ниткой и завязывает узел.

Если результата нет - бумажки жгут со специальной смесью (химическим веществом): черный дым означает, что Папа не избран.

Когда появляется белый дым - "Habemus Papam!" (Имеем Папу!).

Кого могут избрать

Технически - любого крещеного мужчину-католика. Но на практике - только кардинала. Последний раз выбрали не-кардинала в 1378 году.

Важные факты: