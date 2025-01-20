"Гра на нервах": де і коли дивитися 1 випуск шоу

Де і коли дивитися "Гра на нервах"

Перший випуск шоу можна буде дивитися 20 січня о 19:30 на телеканалі "Ми-Україна+".

Глядачі побачать розумних, класних, цікавих українців, які будуть показувати свої знання, вміння мислити логічно і доводити, що в нас дійсно дуже розумна і смілива нація.

За атмосферу на майданчику відповідатиме телеведучий та громадський діяч Олександр Педан.

Олександр Педан - ведучий шоу "Гра на нервах" (фото: "Ми-Україна+")

"Зараз хочеться видавати контент, який робить нас трішечки кращими. Як мінімум, дає можливість перевірити себе, свої знання та навіть чомусь навчитися. Це все про "Гру на нервах". Це квіз-шоу відповідає сучасним трендам і виглядає круто, цікаво, і точно не нудно ні для глядача, ні для наших героїв. Мені подобається те, що тут беруть участь і знаменитості, і звичайні люди. В цьому, здається, найбільша сіль цього проєкту", - коментує Педан.

"Гра на нервах" (скриншот з YouTube)

Який формат шоу "Гра на нервах"

Шоу пропонує новий формат вікторини. Учасники шоу перебувають у постійній напрузі, що перевертає звичне уявлення про квізи та перевіряє здатність залишатися зібраними у стресових ситуаціях.

Григорій Герман та Олександр Педан у шоу "Гра на нервах" (фото: "Ми-Україна+")

Допомагатимуть учасникам зіркові гості - капітани команд. Кожного випуску на шоу нові зірки. Учасниками першого прем’єрного випуску "Гра на нервах" стануть Григорій Герман та Сергій Лиховода.