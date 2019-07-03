ГПУ допросила пресс-секретаря президента Зеленского: Мендель назвала допрос политизированным

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель допросили в Генеральной прокуратуре 1 июля по факту ее высказываний о ВСУ. Об этом сообщает издание the Бабель.

Как сообщает издание, Юлия Мендель посетила ГПУ 1 июля и ее допросили в качестве свидетеля для разъяснения ее публичных высказываний о ВСУ. Она отказалась давать показания, а также не назвала свой источник информации о действиях ВСУ на Донбассе.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - сказано в ответе ГПУ на запрос издания.

Так как Юлия Мендель отказалась давать показания, ГПУ направила запрос в офис президента Зеленского, чтобы выяснить – свои заявления Мендель делала как официальное лицо или высказала свою личную позицию. Кроме того, в ГПУ пытаются выяснить, откуда у Юлии Мендель данные о том, что украинские военнослужащие допускают обстрелы гражданских объектов на Донбассе.

Видео: YouTube/Роман Доник

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за высказываний Юлии Мендель в эфире телеканала "1+1" в ток-шоу "Право на владу". Она заявила, что есть случаи, когда украинские военные отвечают на провокации боевиков и стреляют по гражданским объектам.

Также мы рассказывали о том, что с Юлией Мендель попытался поговорить следователь ГПУ, но она отказалась подписывать протокол допроса, назвав его неофициальным.