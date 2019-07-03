ГПУ допитала прес-секретаря Зеленського: Мендель назвала допит політизованим

Прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлію Мендель допитали в Генеральній прокуратурі 1 липня за фактом її висловлювань про ЗСУ. Про це повідомляє видання the Бабель.

Як повідомляє видання, Юлія Мендель відвідала ГПУ 1 липня і її допитали в якості свідка для роз'яснення її публічних висловлювань про ЗСУ. Вона відмовилася давати свідчення, а також не назвала своє джерело інформації про дії ЗСУ на Донбасі.

"Під час допиту Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим запитання не стосувалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави", - сказано у відповіді ГПУ на запит видання.

Так як Юлія Мендель відмовилася давати свідчення, ГПУ направила запит в Офіс президента Зеленського, щоб з'ясувати – свої заяви Мендель робила як офіційна особа або висловила свою особисту позицію. Крім того, в ГПУ намагаються з'ясувати, звідки у Юлії Мендель дані про те, що українські військовослужбовці допускають обстріл цивільних об'єктів на Донбасі.

Відео: YouTube/Роман Доник

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через висловлюваня Юлії Мендель в ефірі телеканалу "1+1" у ток-шоу "Право на владу". Вона заявила, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і стріляють по цивільних об'єктах.

Також ми розповідали про те, що з Юлією Мендель спробував поговорити слідчий ГПУ, але вона відмовилася підписувати протокол допиту, назвавши його неофіційним.