Пограничники "умыли руки" в скандале с Алиной Паш

Объяснение певицы

"Как и обещала, первое, что мы сделали – выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке", - начала объяснение исполнительница.

Как оказалось, сотрудник команды певицы сделал поддельную справку, не дожидаясь от Погранслужбы официального ответа.

"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию, как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас", - написала Алина.

По ее словам, она видела документ с датами и ее именем, где был написано, что она пересекла границу через КПП "Чаплинка". Но она не знала, что справка поддельная. Этого не могли представить также остальные члены команды.

"Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспильному, неизвестно", - сказала Паш.

"Если справка, переданная членом нашей команды Суспильному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд", - добавила артистка.

Извинения Алины Паш

Финалистка Нацобора принесла извинения всем украинцам, а также сообщила, что прекратила сотрудничество со своим директором.

"Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль сознавать, что свои же толкают такие тяжелые и неприятные палки в колеса. Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима", - считает финалистка Нацобора.

"Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах", - написала Алина.

Также Паш сообщила, что на свой запрос в ГПСУ она получила ответ и отправила его сразу Суспильному.

В документе сказано, что предоставленный запрос не может быть обработан, потому что Пограничная служба хранит документы в течение пяти лет.

Таким образом, ГПСУ не может ни подтвердить, ни опровергнуть законность (или незаконность) поездки Алины в аннексированный полуостров. Одним словом, как пишут пользователи социальных сетей, пограничники "умыли руки".