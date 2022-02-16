ДПСУ "вмила руки" у скандалі з Аліною Паш

Пояснення співачки

"Як і обіцяла, перше, що ми зробили - з’ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку", - почала пояснення виконавиця.

Як виявилося, співробітник команди співачки зробив підроблену довідку, не чекаючи від прикордонної служби офіційної відповіді.

"Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас", - написала Аліна.

За її словами, вона бачила документ з датами і її ім'ям, де було написано, що вона перетнула кордон через КПП "Чаплинка". Але вона не знала, що довідка підроблена. Цього не могли уявити також інші члени команди.

"Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо.

Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. З свого боку ми готові допомагати у встановленні істини", - заявила Паш.

Вибачення Аліни Паш

Фіналістка Нацобору принесла вибачення всім українцям, а також повідомила, що припинила співпрацю зі своїм директором.

"Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса.

Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима. Я Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах.", - написала Аліна.

Також Паш повідомила, що на свій запит в ДПСУ вона отримала відповідь і відправила його відразу Суспільному.

В документі сказано, що наданий запит не може бути оброблений, бо Прикордонна служба зберігає документи протягом п'яти років.