Украинцы стали чаще жаловаться на отказы принять оплату картой: бизнес предупредили о штрафах

В ведомстве отметили, что в последнее время увеличилось количество жалоб потребителей по поводу отказа со стороны продавцов в безналичном расчете. В связи с чем Служба напомнила бизнесу о штрафах за такие нарушения.

Так, согласно со статьей 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", за всеми потребителями в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания.

Не допускается установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей (кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами).

За отказ принять оплату картой за приобретенные товары и услуги предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Бизнес могут оштрафовать за отказ покупателю в реализации его прав на сумму, равную десятикратной стоимости товара (не менее 85 гривен) или 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500 гривен. Кроме того, за нарушение правил торговли грозит штраф до 27 необлагаемых минимумов или же 459 гривен.

Если покупатель сталкивается с таким отказом принять безналичную оплату, он может обратиться в Госпродпотребслужбу Украины и ее территориальные органы с соответствующим обращением - с образцом можно ознакомиться по этой ссылке.

При этом отмечается, что постановление Кабмина от 2010 года освобождает отдельные категории продавцов в населенных пунктах с численностью населения менее 25 тысяч человек от обязательного приема специальных платежных средств для расчетов за проданные товары.