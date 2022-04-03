О чем говорят украинские дети в бомбоубежищах: "русским детям нас не жалко?"

В социальных сетях опубликовали фразы украинских детей, которые вынуждены сидеть в бомбоубежищах. Также есть слова, которые говорят украинские дети, оказавшись в безопасности.

Автором этих цитат является Nata Piatygina . Подобные подборки стали появляться уже во многих пабликах и сообществах. Родители рассказывают, как украинские дети реагируют на войну.

- мам, а ты слушаешь Арестовича?

- иногда.

- слушай всегда, вдруг он скажет, что можно вернуться, а мы пропустим.

- мам, а где тот мальчик, что сам перешел границу? Давай его заберём, ему страшно там одному.

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- мам, а сколько у него ещё бомб?

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- мам, а если наш дом разбомбят, можно будет мое лего оттуда вытащить?

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- мам, а если Бог не убивает путина, получается, что Бог на украинцев за что-то обиделся?

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- мам, хорошо, что война рано утром началась, а так бы дети успели пойти в школу.

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- мам, мне уже все равно на бомбы, давай вернёмся в Киев

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- мам, а русские дети смотрят войну? Им нас не жалко?

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- мам, а ты говорила, что детские мечты должны сбываться. Мои больше не сбываются. Это я уже взрослый?

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- если война будет долго, папа нас не забудет?

- мам, а как же мой дневник? Почему мы его не забрали? Вот пойду в другую школу, а там не будут знать, какие у меня оценки…

Ниже рассказы других родителей о своих детях

Мой ребенок молчит. В нее нет слов, но когда сирена начинает завывать, то быстро начинает одеваться. Даже ночью, если до этого спала. Мы выехали в безопасное место. Ей 12 лет. Иногда пугается громких звуков.

Собирала ребенка в эвакуацию. Оказалось, что совсем не понимаю, что давать ребенку с собой. Ходила и плакала по углам, а он говорил мне, что это брать не будет! Ходили вдвоем, обнимались. Скорее меня ребенок обнимал и успокаивал.

"Мама, почему мне так больно, я же слушался!". Это были последние слова 5-летнего мальчика из Мариуполя

- Мама, а почему наши солдаты убивают только их солдат, а они детей, женщин, бомбят дома?

- Мама, а если бомба попадет в нас, мы умрем?

- Мама, а если война, то русских убивать нужно? (Ваня, 6 лет)

- Это война, зайчик. Они бомбят наши города и убивают наших людей.

Мы все в классе не очень любили ходить в школу, но теперь, когда нашу школу разбомбили, мне очень хочется плакать.

Если я скажу, что мне уже 18 лет, меня возьмут в ВСУ?

Мама, закрывай быстрее дверь в подвал, а то вдруг ракета залетит!

- Мам, а почему мы должны уезжать? Мы же ничего не сделали, за что нас наказывают?

Мой младший сын, когда оказался в относительно безопасном подвале, три дня просто спал и ничего не говорил.

Моя старшая первые две недели подходила ко всем знакомым взрослым и спрашивала:

- А когда вы были маленькими война была?

- Нет

- Везет вам!

А меньшей два любимых вопроса:

-А Киев скоро победит?

И когда долго воздушная тревога:

-А ракеты уже улетели?

Собираемся за продуктами (2-х детей боимся брать с собой)

Сын: нет, мы не хотим оставаться, если умирать, то давайте лучше все вместе

Моя дочь 6 лет назвала на уроке в зуме пример общественного места – подвал.

Подруга с ребенком эвакуировались в Польшу из Киева.

"Мама, мы что будем спать в этой комнате? Здесь же окна..."

Мой сын, когда мы спускались в погреб под угрожающие звуки проносящихся истребителей, сказал мне: "Как жаль, что мне приходится жить в это страшное время".

Первый вечер после переезда из бомбоубежища, в другой город. "Мама давай одеваться, нам пора идти" "Куда?" "Прятаться, нас же будут ночью бомбить". 6 лет человеку.

А у меня у дочки выпал зуб, она его кладет под подушку и говорит "мам, а фея мне принесет подарок?" Говорю - "да", дочка - "пусть она принесет документ", я - "какой это документ?" , Дочка - "что война закончилась, и папа едет домой".

"Мама, а кого из игрушек мы сегодня будем эвакуировать в убежище?"

Ваня:

- Мама, а за что русские нас бомбят?

- Мама, а толку прятаться в коридоре, если бомба разносит весь дом в руины?

- Мама, куда мы собираемся? Сейчас снова опасно, как тогда в Ирпене?

- Мама, этой ночью я настроен выжить.