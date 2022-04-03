Про що говорять українські діти в бомбосховищах: "російським дітям нас не шкода?"

У соціальних мережах опублікували фрази українських дітей, які змушені сидіти в бомбосховищах. Також є слова, які говорять українські діти, опинившись у безпеці.

Автором цих цитат є Nata Piatygina . Подібні добірки стали з'являтися вже в багатьох пабліках і спільнотах. Батьки розповідають, як українські діти реагують на війну.

- мам, а ти слухаєш Арестовича?

- іноді.

- слухай завжди, раптом він скаже, що можна повернутися, а ми пропустимо.

- мам, а де той хлопчик, що сам перейшов кордон? Давай його заберемо, йому страшно там одному.

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- мам, а скільки у нього ще бомб?

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- мам, а якщо наш будинок розбомблять, можна буде моє лего звідти витягнути?

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- мам, а якщо Бог не вбиває Путіна, виходить, що Бог на українців за щось образився?

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- мам, добре, що війна рано вранці почалася, а так би діти встигли піти в школу.

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- мам, мені вже все одно на бомби, давай повернемося до Києва

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- мам, а російські діти дивляться війну? Їм нас не шкода?

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- мам, а ти говорила, що дитячі мрії повинні збуватися. Мої більше не збуваються. Це я вже дорослий?

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- якщо війна буде довго, тато нас не забуде?

- мам, а як же мій щоденник? Чому ми його не забрали? Ось піду в іншу школу, а там не знатимуть, які у мене оцінки…

Нижче розповіді інших батьків про своїх дітей

Моя дитина мовчить. У неї немає слів, але коли сирена починає завивати, то швидко починає одягатися. Навіть вночі, якщо до цього спала. Ми виїхали в безпечне місце. Їй 12 років. Іноді лякається гучних звуків.

Збирала дитину в евакуацію. Виявилося, що зовсім не розумію, що давати дитині з собою. Ходила і плакала по кутах, а він говорив мені, що це брати не буде! Ходили удвох, обіймалися. Швидше за мене дитина обіймала і заспокоювала.

"Мамо, чому мені так боляче, я ж слухався!". Це були останні слова 5-річного хлопчика з Маріуполя

- Мамо, А чому наші солдати вбивають тільки їхніх солдатів, а вони дітей, жінок, бомблять вдома?

- Мамо, а якщо бомба потрапить в нас, ми помремо?

- Мамо, а якщо війна, то росіян вбивати потрібно? (Ваня, 6 років)

- Це війна, зайчик. Вони бомблять наші міста і вбивають наших людей.

Ми всі в класі не дуже любили ходити в школу, але тепер, коли нашу школу розбомбили, мені дуже хочеться плакати.

Якщо я скажу, що мені вже 18 років, мене візьмуть в ЗСУ?

Мамо, закривай швидше двері в підвал, а то раптом ракета залетить!

- Мам, а чому ми повинні їхати? Ми ж нічого не зробили, за що нас карають?

Мій молодший син, коли опинився у відносно безпечному підвалі, три дні просто спав і нічого не говорив.

Моя старша перші два тижні підходила до всіх знайомих дорослих і питала:

- А коли ви були маленькими війна була?

- Ні

- Щастить вам!

А ось два улюблених питання:

- А Київ скоро переможе?

І коли довго повітряна тривога:

- А ракети вже полетіли?

Збираємося за продуктами (2-х дітей боїмося брати з собою)

Син: ні, ми не хочемо залишатися, якщо вмирати, то давайте краще все разом

Моя дочка 6 років назвала на уроці в Зумі приклад громадського місця - підвал.

Подруга з дитиною евакуювалися до Польщі з Києва.

"Мамо, ми що будемо спати в цій кімнаті? Тут же вікна..."

Мій син, коли ми спускалися в підвал під загрозливі звуки винищувачів, сказав мені: "як шкода, що мені доводиться жити в цей страшний час".

Перший вечір після переїзду з бомбосховища, в інше місто. "Мама давай одягатися, нам пора йти. Куди? Ховатися, нас же будуть вночі бомбити". 6 років людині.

А у мене у дочки випав зуб, вона його кладе під подушку і каже "мам, а фея мені принесе подарунок?" Кажу - "так", дочка - "нехай вона принесе документ", я - "який це документ?", Дочка - "що війна закінчилася, і тато їде додому".

"Мамо, а кого з іграшок ми сьогодні будемо евакуювати в притулок?"

Ваня:

- Мамо, а за що росіяни нас бомблять?

- Мамо, а толку ховатися в коридорі, якщо бомба розносить весь будинок в руїни?

- Мамо, куди ми збираємося? Зараз знову небезпечно, як тоді в Ірпені?

- Мамо, цієї ночі я налаштований вижити.