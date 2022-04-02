Больно, когда твоя мама умирает на твоих глазах: история 16-летней Кати из Мариуполя
Мариуполь уже почти месяц находится под обстрелами российских оккупантов. Город продолжает держать оборону, несмотря на то, что большая часть зданий повреждена или разрушена.
Часть жителей смогла эвакуироваться, часть пытаются вывезти. И люди, которым удалось спастись, рассказывают жуткие вещи.
Историю 16-летней Кати из Мариуполя и ее брата рассказала волонтер Вера Хвуст. Она сообщила, что разговор с Катей длился почти три часа.
Далее публикуем прямую речь:
"Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замерзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале.
Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.
А как-то дядя Коля словил голубя, это был, наверное, пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.
Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.
Я сказала брату, что она крепко спит, и ее не стоит будить. Но кажется он все понял. Понял еще когда умерла наша соседка, а мы не могли ее вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля ее вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком…
… трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали - меня несколько раз чуть не стошнило.
Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я.
Дядя Коля даже курить бросил, что бы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и убрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.
Я ненавижу Россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? "Катя? Какая еще Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?".
А потом написал с левого номера "Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть".
Я ненавижу их! Это же была его родная сестра?! Как так можно?
… знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день спускаться в подвал нового дома и класть цветы.
А еще страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, что бы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те, кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей, и стариков и даже трупы.
Если Бог есть, почему Он это допускает?
Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят, наверное. И я возможно не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже ее сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу.
… обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети - я буду их обнимать круглосуточно".
Как сообщила позже Вера Хвуст, дети эвакуированы из Мариуполя. Сейчас с ними все в порядке, насколько это возможно в данной ситуации. Они в безопасности, им восстанавливают документы и уже с десяток семей выразили готовность взять на себя заботу о детях.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом оккупант неделю насиловал девушку, а потом убил ее мать.
А также мы рассказывали жуткие истории людей, которым удалось выжить и выбраться из Бучи под Киевом.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.