Больно, когда твоя мама умирает на твоих глазах: история 16-летней Кати из Мариуполя

Мариуполь уже почти месяц находится под обстрелами российских оккупантов. Город продолжает держать оборону, несмотря на то, что большая часть зданий повреждена или разрушена.

Историю 16-летней Кати из Мариуполя и ее брата рассказала волонтер Вера Хвуст. Она сообщила, что разговор с Катей длился почти три часа.

Далее публикуем прямую речь:

"Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замерзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был, наверное, пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит, и ее не стоит будить. Но кажется он все понял. Понял еще когда умерла наша соседка, а мы не могли ее вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля ее вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком…

… трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали - меня несколько раз чуть не стошнило.

Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я.

Дядя Коля даже курить бросил, что бы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и убрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.

Я ненавижу Россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? "Катя? Какая еще Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?".

А потом написал с левого номера "Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть".

Я ненавижу их! Это же была его родная сестра?! Как так можно?

… знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день спускаться в подвал нового дома и класть цветы.

А еще страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, что бы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те, кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей, и стариков и даже трупы.

Если Бог есть, почему Он это допускает?

Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят, наверное. И я возможно не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже ее сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу.

… обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети - я буду их обнимать круглосуточно".

Как сообщила позже Вера Хвуст, дети эвакуированы из Мариуполя. Сейчас с ними все в порядке, насколько это возможно в данной ситуации. Они в безопасности, им восстанавливают документы и уже с десяток семей выразили готовность взять на себя заботу о детях.