Мы говорим, что бедные, но у нас столько машин, что не знаем, где их парковать, - историк Ярослав Грицак

Одна из основных бед Украины и украинцев в том, что "у нас есть кризис, но нет ощущения кризиса". Это одна из причин, почему до сих пор в стране не происходят изменения к лучшему в политическом, экономическом, социальном и других сегментах.

По его словам, реальные изменения в Украине будут только тогда, "когда к власти придет политическая элита, которая имеет политическую волю делать радикальные реформы".

"А происходит это в моменты кризиса. Беда Украины в том, что у нас есть кризис, но нет ощущения кризиса. У нас вроде все плохо, а на самом деле не так уж плохо. Мы говорим, что у нас нет еды, а на пирах или домашних праздниках столы ломятся. Мы говорим, что мы бедны, но у нас столько машин, что мы не знаем, где их где парковать", - говорит историк.

При этом он замечает, что "люди не лгут, просто за годы независимости машина уже не является мерилом богатства".

"Конечно, в Украине много бедных людей, но большинство имеет хорошо скрытую "мягкую подушку" или "толстый чулок", - отмечает Грицак.

Так же, собственно, и с другими странами. Дело в том, говорит он, что "многие бедные страны не так бедны", просто значительная часть их богатства - "в тени".

"Страны тогда становятся богатыми, когда нет необходимости держать деньги в чулке или подушке. Когда деньги выходят "на солнце" и начинают работать. Но должен прийти к власти политический класс, который сделает "чулки", "тень" и ежедневную коррупцию невыгодными", - отмечает историк.

И добавляет, что для этого должно измениться общественное настроение: сформироваться понимание, что мы так дальше жить не можем и не хотим".

"Потому что если мы хотим, чтобы все было так, как было, или хвастаться тем, как мы обманываем государство, пока оно обманывает нас, то быстрых изменений не увидим", - сказал Грицак.

При этом ученый признает, что все это "игра в долгую", но она "может быстро закончиться, если придет кто-то, кто хочет перемен". Тем более, что в Украине есть запрос на изменения.

"И это очень важно. Если бы этого не было, не было бы двух Майданов, не было бы Порошенко, не было бы Зеленского. Пока есть запрос на изменения, они могут произойти в любое время. Но это не значит, что они должны неизбежно произойти. Произойдут или не произойдут - вопрос, на который историк не может дать ответа", - отметил Грицак.

"Все зависит от многих обстоятельств, которых никто предвидеть не может, но шансы на это есть", - резюмировал он.