При Черноволе на посту президента Украина потеряла бы не только Крым: историк сделал заявление

Украине в случае избрания в 1991 году Вячеслава Черновола президентом грозила бы потеря значительной части территории страны, считает известный историк и публицист Ярослав Грицак.

Об этом ученый высказался в интервью в передаче "Рандеву с Яниной Соколовой".

Лидер Народного Руха Украины набрал тогда 23,27% голосов на президентских выборах, заняв второе место после Леонида Кравчука, бывшего члена политбюро ЦК КПУ.

По мнению Грицака, это, как показали дальнейшие события, смогло привнести определенную стабильность, а сам Леонид Макарович "оказал наибольшее влияние, задав вектор развития страны, который мы сейчас имеем в положительном смысле".

Он также согласился с ранее озвученной тезой Кравчука о том, что "если бы стал президентом Черновол - война бы началась с Россией раньше".

"Есть общая тенденция о том, что он сказал, что в тех странах, в которых к власти пришли националисты, у них была гражданская война", - отметил историк.

В этом контексте он напомнил о первом президенте Грузии Звиаде Гамсахурдию, из-за смещения которого с поста в стране началась гражданская война, продолжавшаяся с декабря 1991 года по декабрь 1993 года.

Грицак добавил, что в тех странах, где к власти пришли представители бывшей партийной элиты - удалось "сохранить определенную стабильность".

"Я боюсь, что если бы тогда пришел (к власти, - Ред.) Черновол... а я за него тогда голосовал... если бы Черновол победил, мы бы потеряли не только Крым. Я думаю, что могли бы потерять гораздо больше территории", - сказал историк.

Он объяснил такой риск тем, что в то время в Украине русскоязычная часть населения "не была готова не только на такой вариант, но даже на полностью независимую страну", и потребовалось бы "достаточно много времени, чтобы все стабилизировалось".

Но в настоящий момент в современной Украине совсем иная ситуация и настроения граждан.

"Теперь готова! Опять же, я вижу крах "новороссии" - для меня это главный аргумент. Но знаете, это не раз и навсегда, это может меняться в любое время. Потому что, как говорил известный теоретик: "нация - это ежедневный референдум" (выражение французского мыслителя Эрнеста Ренана "Нация - это ежедневный плебисцит", - Ред.). Надо ежедневно испытывать нацию, существует ли, есть или нет, ее прочность", - высказался Грицак.

Он также добавил, что уважает Кравчука за то, что первый президент "спокойно отдал власть в 1994 году".

"Без злоупотребления властью, без административного давления. Почему это важно? Потому, что он сделал то, что не могла сделать Россия. Он запустил механизм смены элиты. У нас элита регулярно меняется каждые 1-2 выборов, президентских сроков. Это очень важно", - резюмировал ученый.

Видео: украинский ученый высказался о Вячеславе Черноволе и Леониде Кравчуке

Напомним, выдающийся украинский политик, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол трагически погиб весной 1999 года в автомобильной катастрофе в Киевской области. Официальное следствие тогда установило, что причиной гибели стал несчастный случай.