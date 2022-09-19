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"Говорили выехать на запад Украины": актриса Анна Кошмал заявила, что ее предупреждали о войне

Анна Кошмал рассказала, что о войне ее предупреждали (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Звезда сериала "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что раньше ее предупредили, что Россия нападет на Украину. Артистке посоветовали выехать на запад Украины.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк для YouTube.

По словам актрисы, она надеялась, что это ложная информация. О начале войны ее предупреждали еще в начале февраля.

"Мы знали, что она начнется. Нас предупреждали многократно. Все мы надеялись, что это не произойдет. Знали еще до 24 февраля, что будут бомбить. Но это было насколько фантастично и страшно. Мы отказывались в это верить", - сказала звезда. .

Актриса Анна Кошмал рассказала, как для нее началась война (instagram.com/smorkovkina)

Также она отметила, что ее просили покинуть Киев хоть с 19 по 25 февраля, но она решила остаться, потому что имела много рабочих дел и не хотела подводить людей.

"Нам говорили, что с 19 по 25 будет наступление, уезжайте хоть на эту неделю на запад Украины". Мы не понимали всю серьезность. У меня гастроли, репетиции, обязательства. Я не могла людей подвести. 19 числа после спектакля мне позвонили и сказали, что надо собираться и ехать, потому что вот-вот", - сказала Кошмал.

Актриса Анна Кошмал рассказала, как для нее началась война (скрин)

После этого Анна поделилась информацией с коллегами-актрисами, которые тогда ездили с ней с гастролями. После услышанного все молчали, осознавая возможную катастрофу.

"Мы сидели молча. Это такое ощущение, когда никто не знает, что будет дальше. Надо что-то делать, а что делать - ты не знаешь. Я помню этот страх за тем столом", - добавила она.

Когда российские ракеты атаковали Киев, актриса была в своей квартире вблизи вокзала.

Ранее Кошмал показывала фото со съемок "Сватов", где мало похожа на себя.

Также мы писали, что звезда "Сватов" поддержал российских кафиров.

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актрисаСватыАнна Кошмал