RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Казали виїхати на захід України": актриса Анна Кошмал заявила, що її попереджували про війну

Анна Кошмал розповіла, що про війну її попереджали (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зірка серіалу "Свати", українська акторка Анна Кошмал розповіла, що її завчасно попередили, що Росія нападе на Україну. Артистці порадили виїхати на захід України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube.

За словами акторки, вона сподівалася, що це неправдива інформація. Про початок війни її попереджали ще на початку лютого.

"Ми знали, що вона почнеться. Нас попереджали багато разів. Всі ми сподівалися, що це не відбудеться. Знали ще до 24 лютого, що будуть бомбити. Але це було наскільки фантастично і страшно. Ми відмовлялися в це вірити", - сказала зірка.

Акторка Анна Кошмал розповіла, як для неї розпочалась війна (instagram.com/smorkovkina)

Також вона зазначила, що її просили покинути Київ хоч з 19 по 25 лютого, але вона вирішила залишитися, тому що мала багато робочих справ і не хотіла підводити людей.

"Нам казали, що 19 по 25 буде наступ, виїдьте хоч на цей тиждень на захід України. Ми не розуміли всю серйозність.В мене гастролі, репетиції, зобов'язання. Я не могла людей підвести. 19 числа після вистави мені подзвонили і сказали, що треба збиратися і їхати, бо вже ось-ось", - сказала Кошмал.

Акторка Анна Кошмал розповіла, як для неї розпочалась війна (скрін)

Після того Анна поділилася інформацією з колегами-акторками, які тоді їздили з нею з гастролями. Після почутого всі мовчали, усвідомлюючи можливу катастрофу.

"Ми сиділи мовчки. Це таке відчуття, коли ніхто не знає, що буде далі. Треба щось робити, а що робити - ти не знаєш. Я пам'ятаю цей страх за тим столом", - додала вона.

Коли російські ракети атакували Київ, то акторка була у своїй квартирі поблизу вокзалу.

Раніше Кошмал показувала фото зі зйомок "Сватів" де мало схожа на себе.

Також ми писали, що зірка "Сватів" підтримав російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
актрисаСватыАнна Кошмал