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Говорив про ананаси і лаявся матом: Кернес знову відзначився

STYLERЖиття    17.04.2019 - 16:01
Говорив про ананаси і лаявся матом: Кернес знову відзначився
Геннадій Кернес (УНІАН)

Меру Харкова не сподобалося, скільки витрачають грошей на фрукти для тварин

Мер міста Харкова Геннадій Кернес відзначився під час двадцять шостої сесії міської ради. Він нецензурно висловився з приводу неправомірних закупівель фруктів для тварин Харківського зоопарку. Відповідне відео розмітили на YouTube-каналі "Новини Харкова".

На сесії виступив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк і попросив мера звернути увагу на ситуацію із закупівлями фруктів для тварин Харківського зоопарку. Він озвучив ціни, за якими комунальне підприємство купує продукти. Зокрема, ананаси для тварин зоопарк купує по 350 гривень, мандарини за 95 гривень, яблука по 35 гривень, лимони по 110 гривень. Черняк зазначив, що закуповується 460 кілограм ананасів.

Геннадія Кернеса інформація про ціни на фрукти розлютила, і він закликав створити контрольну комісію по закупівлі фруктів для тварин зоопарку.

"А кому ананас в зоопарку потрібен? Хто відповість? Я хочу зробити для наших дітей, щоб вони могли відвідати місце, де б зустрічалися з природою. Ми оголошували, що вхід в зоопарк буде безкоштовним – платним буде тільки вхід в океанаріум. Якщо будуть такі факти, що комусь хочеться з'їсти ананас за рахунок мавпи - я куплю вам ананаси. Тільки вони будуть з цегли, і ви будете їх їсти. Я розумію, свіже м'ясо. Тільки убитий баранець коштує якихось грошей – леву. Але ананас, бл***! Хто може оцінити його якість", - прокоментував Кернес.

Кернес вилаявся в мікрофон (YouTube/Новини Харкова)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кернес грубо облаяв активістів.

А також розповідали про найбільш епічні "зашквари" українських чиновників.

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