Готуються швидко та без тіста: рецепт смачних біляшів, які сподобаються усім

Біляші - це блюдо, яке часто викликає асоціації з привокзальною кухнею. Насправді це дуже смачна страва, яку можна легко та швидко приготувати вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку учасниці "МастерШеф" Ольга Рябенко.
Найкраще брати фарш-асорті, тобто з різних видів м'яса.
Також, якщо не знайдете маленькі вафлі, то їх можна вирізати кулінарними ножицями з великих коржів.
Такі прості у приготуванні біляші стануть смачним обідом або вечерею.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
Спочатку цибулю та фарш потрібно пропустити через м’ясорубку. Далі додайте сіль, перець та спеції. Все потрібно перемішати і злегка відбити фарш.
Після цього розподіліть фарш по вафлі та накрийте другою частиною. Змочіть вафлі у збитому яйці та смажте по 4-5 хвилин з кожного боку.
@olga.riabenko
Ліниві біляші Ділюся рецептом швидкої та дуже смачної страви, що готується без тіста Виходять дуже м'які, соковиті та на смак, як справжні біляші Вам знадобиться: - Вафельні коржі; - Фарш свинина + яловичина – 300 г; - Цибуля – 1 шт.; - Сіль, перець, спеції – за смаком; - Яйця – 2-4 шт. Процес приготування: * Зробити фарш зі свинини та яловичини 1:1 (можна лише зі свинини або курки). * Прокрутити цибулю в мʼясорубці разом з мʼясом. * Фарш довести до смаку зі спеціями. * Яйця посолити та збити. * На кожну вафлю викласти тонкий шар фаршу. P.S. Якщо будете використовувати вафлі для торта, то після того, як покладете фарш, дати постояти 20 хв, щоб вони стали мʼякими. Тільки після цього можна нарізати на порції. * Занурити кожен шматок у яйце і смажити до золотавого кольору. Чудово смакують із томатним соком чи соусом Зберігайте, готуйте та позначайте мене)оригінальний звук - Ольга Рябенко Мастер Шеф
Раніше ми повідомляли, як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатським рецептом.
Також ми писали, як швидко і легко приготувати відомі турецькі бублики з кунжутом.