Готуються швидко та без тіста: рецепт смачних біляшів, які сподобаються усім

Що знадобиться

Найкраще брати фарш-асорті, тобто з різних видів м'яса.

Також, якщо не знайдете маленькі вафлі, то їх можна вирізати кулінарними ножицями з великих коржів.

Такі прості у приготуванні біляші стануть смачним обідом або вечерею.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

фарш - 300 г

цибуля - 1 шт.

яйця курячі - 2 шт.

вафлі - 200 г

сіль та чорний мелений перець - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку цибулю та фарш потрібно пропустити через м’ясорубку. Далі додайте сіль, перець та спеції. Все потрібно перемішати і злегка відбити фарш.

Після цього розподіліть фарш по вафлі та накрийте другою частиною. Змочіть вафлі у збитому яйці та смажте по 4-5 хвилин з кожного боку.

Рецепт смачних біляшів (скриншот)