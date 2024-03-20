Готовятся быстро и без теста: рецепт вкусных беляшей, которые понравятся всем

Беляши - это блюдо, которое часто вызывает ассоциации с привокзальной кухней. На самом деле это вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу участницы "МастерШеф" Ольга Рябенко.
Лучше всего брать фарш-ассорти, то есть из разных видов мяса.
Также, если не найдете маленькие вафли, то их можно вырезать кулинарными ножницами из больших лепешек.
Такие простые в приготовлении беляши станут вкусным обедом или ужином.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала лук и фарш нужно пропустить через мясорубку. Затем добавьте соль, перец и специи. Все нужно перемешать и слегка отразить фарш.
После этого разделите фарш по вафли и накройте второй частью. Смочите вафли во взбитом яйце и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны.
@olga.riabenko
Ліниві біляші Ділюся рецептом швидкої та дуже смачної страви, що готується без тіста Виходять дуже м'які, соковиті та на смак, як справжні біляші Вам знадобиться: - Вафельні коржі; - Фарш свинина + яловичина – 300 г; - Цибуля – 1 шт.; - Сіль, перець, спеції – за смаком; - Яйця – 2-4 шт. Процес приготування: * Зробити фарш зі свинини та яловичини 1:1 (можна лише зі свинини або курки). * Прокрутити цибулю в мʼясорубці разом з мʼясом. * Фарш довести до смаку зі спеціями. * Яйця посолити та збити. * На кожну вафлю викласти тонкий шар фаршу. P.S. Якщо будете використовувати вафлі для торта, то після того, як покладете фарш, дати постояти 20 хв, щоб вони стали мʼякими. Тільки після цього можна нарізати на порції. * Занурити кожен шматок у яйце і смажити до золотавого кольору. Чудово смакують із томатним соком чи соусом Зберігайте, готуйте та позначайте мене)оригінальний звук - Ольга Рябенко Мастер Шеф
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