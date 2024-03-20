Готовятся быстро и без теста: рецепт вкусных беляшей, которые понравятся всем

Что понадобится

Лучше всего брать фарш-ассорти, то есть из разных видов мяса.

Также, если не найдете маленькие вафли, то их можно вырезать кулинарными ножницами из больших лепешек.

Такие простые в приготовлении беляши станут вкусным обедом или ужином.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

фарш - 300 г

лук - 1 шт.

яйца куриные - 2 шт.

вафли - 200 г

соль и черный молотый перец - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала лук и фарш нужно пропустить через мясорубку. Затем добавьте соль, перец и специи. Все нужно перемешать и слегка отразить фарш.

После этого разделите фарш по вафли и накройте второй частью. Смочите вафли во взбитом яйце и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны.

Рецепт вкусных беляшей (скриншот)