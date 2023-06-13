Готують у Карпатах вже не одне століття: як приготувати мандибурченик із сиром

Що вам знадобиться

Картопля - 1,5 кг

Цибуля - 400 г

Сметана 150 г +2 г соди

Яйце - 3 шт.

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Сіль – 0,5 ст. ложки

Перець – 0,5 ч. ложки

Сир - 250 г

Як готувати мандибурченик

Чистимо картоплю та цибулю, потім натираємо овочі на дрібній тертці. Можна також скористатися комбайном або м'ясорубкою. Змішуємо картоплю та цибулю в одній мисці. Добре все перемішуємо.

Соду додаємо до сметани та добре перемішуємо. Яйця збиваємо в окремому посуді вінчиком або вилкою до однорідної маси. А потім додаємо до овочів.

Солимо і перчимо, і все добре перемішуємо. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії. І знову все добре перемішуємо.

Форму для мандибурченика змащуємо смальцем або олією. Половину маси виливаємо у форму, вирівнюємо. Не турбуйтеся, що картопля дала багато соку - при випіканні він загусне.

Сир трохи підсолюємо та розкидаємо зверху, по шару овочів. А потім ложкою обережно викладаємо другу частину картопляної суміші.

Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку і випікаємо 1 годину і 20 хвилин. Час можна збільшити, якщо ваш мандибурченик має більшу товщину. Подавати на стіл можна зі сметаною.