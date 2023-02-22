Готують до дорослого життя: чому потрібно читати дітям більше казок

Наукові дослідження

У Медичній школі при Університеті Маршалла (США) провели нове дослідження. Згідно з його результатами, батьки, які щодня читають своїм дітям казки та інші дитячі книжки, можуть значно поліпшити розвиток їхньої мови.

У дослідженні батькам було надано набір із 20 дитячих книг, спеціально відібраних для підтримання раннього розвитку мовлення малюків. Сім'ї погодилися читати принаймні одну книгу на день і проводити тестування своїх немовлят за допомогою експресивного та рецептивного мовного тесту.

Діти, яким щодня читали, продемонстрували поліпшення мовних показників, в тому числі й здатності розуміти іншу мову, вже у віці 9 місяців!

Казка - інструмент навчання

Маленькі діти краще сприймають нову інформацію у формі гри. До речі, саме цим нововведенням в освіті користуються українські вчителі молодших класів.

За допомогою казок дитині можна донести те, що в дорослому житті називають "читанням моралі". Діти мислять образами, їм набагато простіше уявити собі ситуацію з боку, де головними героями є казкові персонажі. Саме на прикладі героїв казок найкраще засвоюється важлива життєва інформація.

Казка загартовує характер

Не дарма в казках завжди є погані та добрі герої. Це роблять для того, аби дитина на примітивному рівні вчилася розрізняти добро та зло, співпереживати героям, подумки проходити з ними труднощі та навіть будувати систему своїх принципів і цінностей.

Казка бореться із психологічними проблемами

Насамперед спільне читання казок із дитиною зближує вас із нею та закриває потребу батьківської уваги, якщо її було недостатньо останнім часом.

Але крім лікувальної дії, казка може виконувати роль детектора. У дитячому віці психіка ще нестабільна, межа між добром і злом злегка розмита. Тому батькам необхідно прислухатися до своїх дітей і слідкувати, яким казкам вони віддають перевагу.

Казка - елемент здобування освіти

Дитина, яка з дитинства привчена до літератури, ймовірно матиме любов до читання протягом усього життя. У дітей, які читають та яким читали раніше, швидше та краще розвивається мовлення, письмо, і, звісно ж, читання.

Завдяки літературі у дитини збільшується словниковий запас, підвищується рівень ерудиції та знань. Крім цього, у дитини розвивається уява і фантазія.