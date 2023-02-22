Готують до дорослого життя: чому потрібно читати дітям більше казок

У ранньому віці психологи радять читати з дитиною якомога більше казок. Це позитивно впливає на їхній характер, розвиток і психіку. Крім того, спільне читання є прикладом якісного проведення часу з батьками, що неабияк зміцнить ваш зв'язок.
Про це розповіла викладач нейропсихології та медичної психології в Національному медичному університеті Марина Гуменюк в інтерв'ю Видавництву Старого Лева.
У Медичній школі при Університеті Маршалла (США) провели нове дослідження. Згідно з його результатами, батьки, які щодня читають своїм дітям казки та інші дитячі книжки, можуть значно поліпшити розвиток їхньої мови.
У дослідженні батькам було надано набір із 20 дитячих книг, спеціально відібраних для підтримання раннього розвитку мовлення малюків. Сім'ї погодилися читати принаймні одну книгу на день і проводити тестування своїх немовлят за допомогою експресивного та рецептивного мовного тесту.
Діти, яким щодня читали, продемонстрували поліпшення мовних показників, в тому числі й здатності розуміти іншу мову, вже у віці 9 місяців!
Маленькі діти краще сприймають нову інформацію у формі гри. До речі, саме цим нововведенням в освіті користуються українські вчителі молодших класів.
За допомогою казок дитині можна донести те, що в дорослому житті називають "читанням моралі". Діти мислять образами, їм набагато простіше уявити собі ситуацію з боку, де головними героями є казкові персонажі. Саме на прикладі героїв казок найкраще засвоюється важлива життєва інформація.
Не дарма в казках завжди є погані та добрі герої. Це роблять для того, аби дитина на примітивному рівні вчилася розрізняти добро та зло, співпереживати героям, подумки проходити з ними труднощі та навіть будувати систему своїх принципів і цінностей.
Насамперед спільне читання казок із дитиною зближує вас із нею та закриває потребу батьківської уваги, якщо її було недостатньо останнім часом.
Але крім лікувальної дії, казка може виконувати роль детектора. У дитячому віці психіка ще нестабільна, межа між добром і злом злегка розмита. Тому батькам необхідно прислухатися до своїх дітей і слідкувати, яким казкам вони віддають перевагу.
Дитина, яка з дитинства привчена до літератури, ймовірно матиме любов до читання протягом усього життя. У дітей, які читають та яким читали раніше, швидше та краще розвивається мовлення, письмо, і, звісно ж, читання.
Завдяки літературі у дитини збільшується словниковий запас, підвищується рівень ерудиції та знань. Крім цього, у дитини розвивається уява і фантазія.
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