Готовят ко взрослой жизни: почему нужно читать детям больше сказок

Научные исследования

В Медицинской школе при Университете Маршалла (США) было проведено новое исследование. Согласно его результатам, родители, ежедневно читающие своим детям сказки и другие детские книги, могут значительно улучшить развитие их языка.

В исследовании родителям был предоставлен набор из 20 детских книг, специально отобранных для поддержания раннего развития речи малышей. Семьи согласились читать хотя бы одну книгу в день и проводить тестирование своих младенцев с помощью экспрессивного и рецептивного языкового теста.

Дети, которым каждый день читали, продемонстрировали улучшение языковых показателей, в том числе и способности понимать другой язык, уже в возрасте 9 месяцев!

Сказка - инструмент обучения

Маленькие дети лучше воспринимают новую информацию в форме игры. Кстати, именно этим новшеством в образовании пользуются украинские учителя младших классов.

С помощью сказок ребенку можно донести то, что во взрослой жизни называют "чтением нравов". Дети мыслят образами, им гораздо проще представить себе ситуацию со стороны, где главными героями являются сказочные персонажи. Именно на примере героев сказок лучше усваивается важная жизненная информация.

Сказка закаляет характер

Не зря в сказках всегда есть плохие и добрые герои. Это делают для того, чтобы ребенок на примитивном уровне учился различать добро и зло, сопереживать героям, мысленно проходить с ними трудности и даже строить систему своих принципов и ценностей.

Сказка борется с психологическими проблемами

Прежде всего, совместное чтение сказок с ребенком сближает вас с ним и закрывает потребность родительского внимания, если его было недостаточно в последнее время.

Но кроме лечебного действия, сказка может исполнять роль детектора. В детском возрасте психика еще нестабильна, граница между добром и злом слегка размыта. Поэтому родителям необходимо прислушиваться к своим детям и следить, какие сказки они предпочитают.

Сказка - элемент получения образования

Ребенок, с детства приученный к литературе, вероятно будет иметь любовь к чтению на протяжении всей жизни. У детей, читающих и которым читали раньше, быстрее и лучше развивается речь, письмо и, конечно же, чтение.

Благодаря литературе у ребенка увеличивается словарный запас, повышается уровень эрудиции и знаний. Кроме этого, у ребенка развивается воображение и фантазия.