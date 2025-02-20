Готуйтеся до оновлення. 5 нових функцій Windows 11, які скоро з'являться на вашому ПК

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи нові корисні функції для зручності користувачів. Зовсім скоро на ваші ПК прийдуть оновлення, які спростять роботу з системою і зроблять її ще більш функціональною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld, яке спеціалізується на новинах, оглядах і посібниках з комп'ютерів і технологій.
У січні Microsoft анонсувала кольоровий індикатор батареї на панелі задач, доповнений відображенням відсотка заряду. Це одне з перших нововведень у новій збірці Windows 11.
Якщо ви коли-небудь відчували "батарейну тривогу" - страх, що ноутбук розрядиться в найневідповіднішу мить, - то поєднання колірного індикатора і процентного значення допоможе вам краще контролювати заряд. Керувати цією функцією можна буде в налаштуваннях Windows 11.
Microsoft активно просуває резервне копіювання даних в OneDrive через Windows Backup, що вимагає постійного завантаження файлів з робочого столу, документів та інших папок у хмару. Це може створювати навантаження на інтернет-з'єднання, тому багато хто воліє відключати цю функцію.
Нещодавно Microsoft почала додавати в Провідник повідомлення (або навіть рекламні банери), що пропонують увімкнути резервне копіювання. У новому оновленні з'явиться можливість відключити або відкласти ці нагадування.
Одна з найприємніших функцій Windows - Windows Spotlight, яка дає змогу встановлювати на робочий стіл приголомшливі фотографії природи. Іноді користувачі хочуть дізнатися більше про те, що зображено на їхньому екрані.
Раніше для цього був невеликий значок "Дізнатися більше про це зображення", але він легко губився серед інших іконок на робочому столі. У новому оновленні цей значок перемістять у нижній правий кут екрана, зробивши його помітнішим.
Крім того, тепер Spotlight можна використовувати і для екрана блокування. В оновленні з'явиться кнопка "Мені подобається", яка дасть змогу Windows показувати вам більше схожих зображень.
Обмін файлами через панель завдань тепер стане простішим. Наприклад, якщо у вас відкрито кілька документів у Microsoft Word, з новим оновленням можна буде просто натиснути правою кнопкою на значок Word на панелі завдань, вибрати потрібний файл і швидко відправити його.
Екранний диктор (Narrator) - це функція, якою користуються далеко не всі, але Microsoft продовжує працювати над поліпшенням доступності Windows.
У новому оновленні режим сканування отримає корисні можливості:
Microsoft також усунула кілька дратівливих проблем:
Ці нововведення поступово з'являться в тестовій збірці Windows 11 (Release Preview), залежно від того, як Microsoft вирішить випускати їх на різних пристроях.
Коли вони стануть доступні для всіх користувачів? Поки що сказати складно. У 2023 році Microsoft випускала оновлення у форматі "Моментів" - невеликих поліпшень, що додаються поступово. Однак у 2024 році компанія повернулася до традиційного графіка оновлень, і нові функції можуть з'явитися тільки у вересні-жовтні.