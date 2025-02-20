Готуйтеся до оновлення. 5 нових функцій Windows 11, які скоро з'являться на вашому ПК

Новий індикатор заряду батареї

У січні Microsoft анонсувала кольоровий індикатор батареї на панелі задач, доповнений відображенням відсотка заряду. Це одне з перших нововведень у новій збірці Windows 11.

Якщо ви коли-небудь відчували "батарейну тривогу" - страх, що ноутбук розрядиться в найневідповіднішу мить, - то поєднання колірного індикатора і процентного значення допоможе вам краще контролювати заряд. Керувати цією функцією можна буде в налаштуваннях Windows 11.

Новий індикатор заряду батареї (фото: PCWorld)

Вимкнення дратівливого нагадування про резервне копіювання в Провіднику

Microsoft активно просуває резервне копіювання даних в OneDrive через Windows Backup, що вимагає постійного завантаження файлів з робочого столу, документів та інших папок у хмару. Це може створювати навантаження на інтернет-з'єднання, тому багато хто воліє відключати цю функцію.

Нещодавно Microsoft почала додавати в Провідник повідомлення (або навіть рекламні банери), що пропонують увімкнути резервне копіювання. У новому оновленні з'явиться можливість відключити або відкласти ці нагадування.

Нагадування про резервне копіювання (фото: PCWorld)

Покращення Windows Spotlight

Одна з найприємніших функцій Windows - Windows Spotlight, яка дає змогу встановлювати на робочий стіл приголомшливі фотографії природи. Іноді користувачі хочуть дізнатися більше про те, що зображено на їхньому екрані.

Раніше для цього був невеликий значок "Дізнатися більше про це зображення", але він легко губився серед інших іконок на робочому столі. У новому оновленні цей значок перемістять у нижній правий кут екрана, зробивши його помітнішим.

Крім того, тепер Spotlight можна використовувати і для екрана блокування. В оновленні з'явиться кнопка "Мені подобається", яка дасть змогу Windows показувати вам більше схожих зображень.

Функція обміну файлами через панель завдань

Обмін файлами через панель завдань тепер стане простішим. Наприклад, якщо у вас відкрито кілька документів у Microsoft Word, з новим оновленням можна буде просто натиснути правою кнопкою на значок Word на панелі завдань, вибрати потрібний файл і швидко відправити його.

Оновлений режим сканування для Екранного диктора

Екранний диктор (Narrator) - це функція, якою користуються далеко не всі, але Microsoft продовжує працювати над поліпшенням доступності Windows.

У новому оновленні режим сканування отримає корисні можливості:

Пропуск посилань (n) - дає змогу відразу переходити до тексту після посилання

Перехід до початку елемента (,) - корисно під час роботи з довгими таблицями, списками та іншими великими блоками

Перехід до кінця елемента (.) - допомагає швидше читати довгі листи, статті та сторінки Вікіпедії

Швидкий доступ до списків (l) - миттєвий перехід до списків на веб-сторінках або в документах

Виправлення багів і поліпшення Windows 11

Microsoft також усунула кілька дратівливих проблем:

Повільний відгук контекстного меню під час відкриття файлів в OneDrive

Баг із гучністю, через який рівень звуку підвищувався до 100 відсотків після виходу зі сплячого режиму

Коли чекати ці оновлення?

Ці нововведення поступово з'являться в тестовій збірці Windows 11 (Release Preview), залежно від того, як Microsoft вирішить випускати їх на різних пристроях.

Коли вони стануть доступні для всіх користувачів? Поки що сказати складно. У 2023 році Microsoft випускала оновлення у форматі "Моментів" - невеликих поліпшень, що додаються поступово. Однак у 2024 році компанія повернулася до традиційного графіка оновлень, і нові функції можуть з'явитися тільки у вересні-жовтні.