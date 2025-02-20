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Готовьтесь к обновлению. 5 новых функций Windows 11, которые скоро появятся на вашем ПК

Эти функции скоро станут доступны на Windows 11 после обновления (фото:
Автор: Павел Колесник

Microsoft продолжает совершенствовать Windows 11, добавляя новые полезные функции для удобства пользователей. Совсем скоро на ваши ПК придут обновления, которые упростят работу с системой и сделают ее еще более функциональной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на популярное издание PCWorld, которое специализируется на новостях, обзорах и руководствах по компьютерам и технологиям.

Новый индикатор заряда батареи 

В январе Microsoft анонсировала цветной индикатор батареи на панели задач, дополненный отображением процента заряда. Это одно из первых нововведений в новой сборке Windows 11. 

Если вы когда-либо испытывали “батарейную тревогу” - страх, что ноутбук разрядится в самый неподходящий момент, - то сочетание цветового индикатора и процентного значения поможет вам лучше контролировать заряд. Управлять этой функцией можно будет в настройках Windows 11. 

Новый индикатор заряда батареи (фото: PCWorld)

Отключение раздражающего напоминания о резервном копировании в Проводнике 

Microsoft активно продвигает резервное копирование данных в OneDrive через Windows Backup, что требует постоянной загрузки файлов с рабочего стола, документов и других папок в облако. Это может создавать нагрузку на интернет-соединение, поэтому многие предпочитают отключать эту функцию. 

Недавно Microsoft начала добавлять в Проводник уведомления (или даже рекламные баннеры), предлагающие включить резервное копирование. В новом обновлении появится возможность отключить или отложить эти напоминания.

Напоминание о резервном копировании (фото: PCWorld)

Улучшения Windows Spotlight 

Одна из самых приятных функций Windows - Windows Spotlight, которая позволяет устанавливать на рабочий стол потрясающие фотографии природы. Иногда пользователи хотят узнать больше о том, что изображено на их экране. 

Раньше для этого был небольшой значок “Узнать больше об этом изображении”, но он легко терялся среди других иконок на рабочем столе. В новом обновлении этот значок переместят в нижний правый угол экрана, сделав его более заметным. 

Кроме того, теперь Spotlight можно использовать и для экрана блокировки. В обновлении появится кнопка “Мне нравится”, которая позволит Windows показывать вам больше похожих изображений. 

Функция обмена файлами через панель задач 

Обмен файлами через панель задач теперь станет проще. Например, если у вас открыто несколько документов в Microsoft Word, с новым обновлением можно будет просто кликнуть правой кнопкой по значку Word в панели задач, выбрать нужный файл и быстро отправить его. 

Обновленный режим сканирования для Экранного диктора 

Экранный диктор (Narrator) - это функция, которой пользуются далеко не все, но Microsoft продолжает работать над улучшением доступности Windows. 

В новом обновлении режим сканирования получит полезные возможности: 

  • Пропуск ссылок (n) - позволяет сразу переходить к тексту после ссылки 
  • Переход к началу элемента (,) - полезно при работе с длинными таблицами, списками и другими крупными блоками 
  • Переход к концу элемента (.) - помогает быстрее читать длинные письма, статьи и страницы Википедии 
  • Быстрый доступ к спискам (l) - мгновенный переход к спискам на веб-страницах или в документах 

Исправление багов и улучшения Windows 11 

Microsoft также устранила несколько раздражающих проблем: 

  • Медленный отклик контекстного меню при открытии файлов в OneDrive 
  • Баг с громкостью, из-за которого уровень звука повышался до 100 процентов после выхода из спящего режима 

Когда ждать эти обновления? 

Эти нововведения постепенно появятся в тестовой сборке Windows 11 (Release Preview), в зависимости от того, как Microsoft решит выпускать их на разных устройствах. 

Когда они станут доступны для всех пользователей? Пока сказать сложно. В 2023 году Microsoft выпускала обновления в формате “Моментов” - небольших улучшений, добавляемых постепенно. Однако в 2024 году компания вернулась к традиционному графику обновлений, и новые функции могут появиться только в сентябре-октябре. 

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