Готовьтесь к обновлению. 5 новых функций Windows 11, которые скоро появятся на вашем ПК

Новый индикатор заряда батареи

В январе Microsoft анонсировала цветной индикатор батареи на панели задач, дополненный отображением процента заряда. Это одно из первых нововведений в новой сборке Windows 11.

Если вы когда-либо испытывали “батарейную тревогу” - страх, что ноутбук разрядится в самый неподходящий момент, - то сочетание цветового индикатора и процентного значения поможет вам лучше контролировать заряд. Управлять этой функцией можно будет в настройках Windows 11.

Новый индикатор заряда батареи (фото: PCWorld)

Отключение раздражающего напоминания о резервном копировании в Проводнике

Microsoft активно продвигает резервное копирование данных в OneDrive через Windows Backup, что требует постоянной загрузки файлов с рабочего стола, документов и других папок в облако. Это может создавать нагрузку на интернет-соединение, поэтому многие предпочитают отключать эту функцию.

Недавно Microsoft начала добавлять в Проводник уведомления (или даже рекламные баннеры), предлагающие включить резервное копирование. В новом обновлении появится возможность отключить или отложить эти напоминания.

Напоминание о резервном копировании (фото: PCWorld)

Улучшения Windows Spotlight

Одна из самых приятных функций Windows - Windows Spotlight, которая позволяет устанавливать на рабочий стол потрясающие фотографии природы. Иногда пользователи хотят узнать больше о том, что изображено на их экране.

Раньше для этого был небольшой значок “Узнать больше об этом изображении”, но он легко терялся среди других иконок на рабочем столе. В новом обновлении этот значок переместят в нижний правый угол экрана, сделав его более заметным.

Кроме того, теперь Spotlight можно использовать и для экрана блокировки. В обновлении появится кнопка “Мне нравится”, которая позволит Windows показывать вам больше похожих изображений.

Функция обмена файлами через панель задач

Обмен файлами через панель задач теперь станет проще. Например, если у вас открыто несколько документов в Microsoft Word, с новым обновлением можно будет просто кликнуть правой кнопкой по значку Word в панели задач, выбрать нужный файл и быстро отправить его.

Обновленный режим сканирования для Экранного диктора

Экранный диктор (Narrator) - это функция, которой пользуются далеко не все, но Microsoft продолжает работать над улучшением доступности Windows.

В новом обновлении режим сканирования получит полезные возможности:

Пропуск ссылок (n) - позволяет сразу переходить к тексту после ссылки

Переход к началу элемента (,) - полезно при работе с длинными таблицами, списками и другими крупными блоками

Переход к концу элемента (.) - помогает быстрее читать длинные письма, статьи и страницы Википедии

Быстрый доступ к спискам (l) - мгновенный переход к спискам на веб-страницах или в документах

Исправление багов и улучшения Windows 11

Microsoft также устранила несколько раздражающих проблем:

Медленный отклик контекстного меню при открытии файлов в OneDrive

Баг с громкостью, из-за которого уровень звука повышался до 100 процентов после выхода из спящего режима

Когда ждать эти обновления?

Эти нововведения постепенно появятся в тестовой сборке Windows 11 (Release Preview), в зависимости от того, как Microsoft решит выпускать их на разных устройствах.

Когда они станут доступны для всех пользователей? Пока сказать сложно. В 2023 году Microsoft выпускала обновления в формате “Моментов” - небольших улучшений, добавляемых постепенно. Однако в 2024 году компания вернулась к традиционному графику обновлений, и новые функции могут появиться только в сентябре-октябре.