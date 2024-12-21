Готуйтеся до несподіванок. Астролог дала прогноз на 21 грудня, який не варто ігнорувати

Астрологічний прогноз на 21 грудня допоможе вам спланувати цей день. Варто врахувати "велике нещастя" Сатурна, ретрогради та навіть тіньовий період.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова озвучила важливі поради на 21 грудня та розповіла, що

Прогноз астропогоди на 21 грудня

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на вищий рівень розвитку", - радить Соловйова.

"Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу. Можна очистити дім від бруду та паразитів. Корисне голодування, відвідування бані, сауни", - додала вона.

Меркурій все ще перебуває у тіньовому періоді, а Марс - у ретроградному. Через це не варто себе перенавантажувати. Окрім цього, не слід планувати на цей день нові справи та важливі розмови.

Гороскоп на 21 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

21 грудня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Ця планета, зазначає Соловйова, може влаштовувати випробовування, які обов'язково варто витримати. Нагорода за це буде щедрою.

Окрім цього, вже діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який стане точним 25 грудня. Тому астролог радить бути обережними, особливо в конфліктних ситуаціях.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - розповіла експерт.