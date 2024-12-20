Справжнє свято увірветься в сірі будні цих знаків Зодіаку. Кому пощастить на вихідних

Водолій

Таро-гороскоп на вихідні радить вам не засиджуватися на одному місці. Останнім часом ви могли відсторонитися від виру подій, буквально залягти на дно. Однак тепер час повертатися до реального життя, адже незабаром воно наповниться щастям.

Терези

Вам дуже пощастить, сірі будні нарешті перетворяться на дні радості, веселощів. Зустрічайте нове життя і не бійтеся змін, карти Таро обіцяють вам чимало чудес. Найголовніше - не піддавайтеся смутку і сумнівам, женіть весь негатив геть. Слухайте лише себе, а "шкідливі поради" від оточуючих можете сміливо ігнорувати.

Водолій

Гороскоп за картами Таро радить вам зважитися на те, про що ви давно думали. І якщо ви чекали на знак, який вкаже на те, що вам час діяти, це він. Ваше життя може наповнитися дивами, важливо лише дозволити їм нарешті з'явитися на вашому шляху.

Козоріг

На вас чекають неймовірні події. На вихідних ви можете зустріти людину, яка розтопить ваше серце. Починайте планувати майбутнє і вірити в те, що незабаром зміни опиняться вже у вас на порозі. Спілкуйтеся, насолоджуйтеся життям і не думайте про погане, вам дуже пощастить.