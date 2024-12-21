Готовьтесь к неожиданностям. Астролог дала прогноз на 21 декабря, который не стоит игнорировать

Астрологический прогноз на 21 декабря поможет вам спланировать этот день. Стоит учесть "большое несчастье" Сатурна, ретрограды и даже теневой период.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила важные советы на 21 декабря и рассказала, что

Прогноз астропогоды на 21 декабря

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение, не желательно употреблять мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокий уровень развития", - советует Соловьева.

"Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Можно очистить дом от грязи и паразитов. Полезно голодание, посещение бани, сауны", - добавила она.

Меркурий все еще находится в теневом периоде, а Марс - в ретроградном. Поэтому не стоит себя перегружать. Кроме этого, не следует планировать на этот день новые дела и важные разговоры.

Гороскоп на 21 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

21 декабря - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Эта планета, отмечает Соловьева, может устраивать испытания, которые обязательно стоит выдержать. Награда за это будет щедрой.

Кроме этого, уже действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который станет точным 25 декабря. Поэтому астролог советует быть осторожными, особенно в конфликтных ситуациях.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - рассказала эксперт.