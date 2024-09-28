Готуйтесь до ігрового марафону. 13 найпопулярніших ігор, які вийдуть у жовтні 2024 року

THRONE AND LIBERTY

Дата виходу: 1 жовтня

Спочатку задумана як продовження культової Lineage, гра перетворилася на щось зовсім інше у процесі розробки.

Ця безкоштовна MMORPG може похвалитися динамічним, приголомшливим світом, де гравці можуть об'єднуватися для PvE-битв або битися один з одним у режимі PvP.

THRONE AND LIBERTY (фото: GG.deals)

Until Dawn

Дата виходу: 4 жовтня

Це не та сама гра 2015 року; це ремейк, повністю переосмислений із захоплюючими візуальними ефектами, покращеною ігровою механікою та багатьом іншим.

З точки зору сюжету, він обертається навколо тієї ж групи персонажів з оригіналу, які виборюють виживання серед дивних подій, що відбуваються в горі Блеквуд. Ви спрямовуватимете головних героїв, вирішуючи, чи зустрінуть вони свою смерть або доживуть до світанку.

Until Dawn (фото: GG.deals)

SILENT HILL 2

Дата виходу: 8 жовтня

Наступного місяця почнеться моторошний сезон, тому не дивно, що SILENT HILL 2 входить в число майбутніх ігор жовтня 2024 року. Розроблена Bloober Team, відома за Layers of Fear, це повний ремейк однієї з найбільш легендарних ігор у жанрі survival horror.

Гравці знову супроводжуватимуть Джеймса в його подорожі до Сайлента Хілл після отримання листа від його покійної дружини.

SILENT HILL 2 (фото: GG.deals)

Diablo IV: Vessel of Hatred

Дата виходу: 8 жовтня

Наступного місяця відбудеться реліз першого великого доповнення для Diablo 4, популярної гри Blizzard у жанрі hack-and-slash. Vessel of Hatred перенесе вас до великого регіону Наханту, де вам доведеться перешкодити злим планам Мефісто.

Основний ігровий процес залишився незмінним, зосередившись на битвах з ворогами та збиранні видобутку. Однак цей DLC вводить клас Spiritborn, нове підземелля для фінальної стадії, призначене для кооперативної гри, а також нові предмети та здібності.

Diablo IV: Vessel of Hatred (фото: GG.deals)

Metaphor: ReFantazio

Дата виходу: 11 жовтня

Якщо ви шанувальник Persona, Metaphor: ReFantazio, ймовірно, стане однією з найочікуваніших нових ігор для ПК у жовтні 2024 року. Хоча вона не занурить вас у шкільне життя, як знаменита серія Atlus, ця пригода у фантастичний світ обіцяє бути такою ж захоплюючою.

Ви поїдете в епічну пригоду з феєю-супутницею, щоб зняти прокляття з втраченого принца королівства. Приготуйтеся до захоплюючих покрокових боїв, змішаних з дією в реальному часі, витонченими меню та незабутнім саундтреком!

Metaphor: ReFantazio (фото: GG.deals)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Дата виходу: 11 жовтня

Приготуйтеся до захоплюючих битв, які змусять вас відчути себе зіркою цього легендарного аніме-серіалу.

Ви зможете кинути виклик іншим воїнам онлайн або воювати з друзями в локальному PvP. З величезним списком більш ніж 180 воїнів ви обов'язково знайдете свого улюбленого персонажа, готового розкрити свої найпотужніші прийоми.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO (фото: GG.deals)

Starship Troopers: Extermination

Дата виходу: 17 жовтня

Якщо ви і ваші друзі прагнете більше екшену зі знищенням комах у стилі Helldivers 2, але шукаєте щось нове, Starship Troopers: Extermination стане ідеальним вибором.

Наступного місяця цей кооперативний шутер офіційно перестане бути в ранньому доступі до ПК і вийде на консолях. У цій грі ви вступите в роль члена Deep Space Vanguard, якому доручено битися з хвилями павукоподібних істот всіх форм та розмірів.

Starship Troopers: Extermination (фото: GG.deals)

Unknown 9: Awakening

Дата виходу: 17 жовтня

Цей пригодницький бойовик присвячений Харуні (яка може здатися вам знайомою, якщо ви бачили "Відьмака" від Netflix), молодій жінці з надзвичайною здатністю подорожувати до паралельного виміру.

Приєднуйтесь до неї в подорожі, яка проведе вас по різних місцях, включаючи Мавританію, джунглі Індії, Португалію та багато іншого.

Unknown 9: Awakening (фото: GG.deals)

Factorio: Space Age

Дата виходу: 21 жовтня

Factorio: Space Age - ще один DLC, представлений у лінійці ігор для ПК та консолей, які вийдуть у жовтні 2024 року. У цьому додатку ви дізнаєтеся, що станеться після того, як ви запустите ракети в космос.

На вас чекають нові перешкоди, але ваша головна мета залишається незмінною: збір ресурсів та будівництво фабрик. Незалежно від того, чи граєте ви поодинці або з друзями, ви обов'язково отримаєте задоволення від подолання труднощів, які являють собою нещодавно відкриті планети.

Factorio: Space Age (фото: GG.deals)

Call of Duty: Black Ops 6

Дата виходу: 24 жовтня

Без сумніву, Call of Duty: Black Ops 6 - одна з найочікуваніших ігор цього року, особливо для фанатів CoD. З однокористувальною кампанією та ефектними багатокористувацькими режимами гравці можуть розраховувати на захоплюючі перестрілки.

Плюс, варто відзначити, що гра приєднається до PC Game Pass та Game Pass Ultimate у перший день.

Call of Duty: Black Ops 6 (фото: GG.deals)

SONIC X SHADOW GENERATIONS

Дата виходу: 25 жовтня

Ця гра є повним ремайстром улюбленої SONIC GENERATIONS, з покращеною графікою та новим бонусним контентом, а також новою окремою кампанією за участю Тіні.

З поєднанням 2D та 3D етапів ви отримаєте задоволення від проходження всіх майбутніх випробувань. Безперечно, ця колекція є обов'язковою для будь-якого шанувальника культового синього їжака або платформерів.

SONIC X SHADOW GENERATIONS (фото: GG.deals)

Life is Strange: Double Exposure

Дата виходу: 29 жовтня

У новій частині серії "Life is Strange" ми знову зустрінемося з Максом Коулфілдом, яка отримає нову здатність перемикатися між двома тимчасовими лініями. Їй слід розслідувати загадкове вбивство своєї подруги Сафі, використовуючи свій новий дар.

Double Exposure пропонує продовження історії, розпочатої в попередніх іграх серії, і дозволить гравцям знову поринути в атмосферу загадкового містечка Аркадія Бей.

Life is Strange: Double Exposure (фото: GG.deals)

Dragon Age: The Veilguard

Дата виходу: 31 жовтня

Починаючи з десяти років після подій Inquisition, ви станете на місце Rook, очолюючи групу супутників у пошуках зупинки стародавніх, порочних богів.

У грі будуть більш насичені бої, ніж у попередніх іграх, ще багатша настройка персонажа та повернення улюблених героїв, таких як Варрік та Морріган.

Dragon Age: The Veilguard (фото: GG.deals)