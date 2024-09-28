RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовьтесь к игровому марафону. 13 самых популярных игр, которые выйдут в октябре 2024 года

13 игр, которые станут хитами в октябре 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Октябрь 2024 года обещает быть насыщенным для геймеров благодаря множеству захватывающих релизов. Этот месяц привнесет на рынок как долгожданные продолжения популярных франшиз, так и совершенно новые проекты, которые уже успели вызвать ажиотаж.

Про 13 долгожданных игр, которые выйдут в октябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals, который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

THRONE AND LIBERTY  

Дата выхода: 1 октября 

Изначально задуманная как продолжение культовой Lineage, игра превратилась в нечто совершенно иное в процессе разработки.  

Эта бесплатная MMORPG может похвастаться динамичным, потрясающим миром, где игроки могут объединяться для PvE-сражений или сражаться друг с другом в режиме PvP. 

THRONE AND LIBERTY (фото: GG.deals)

Until Dawn 

Дата выхода: 4 октября 

Это не та же самая игра 2015 года; это ремейк, полностью переосмысленный с захватывающими визуальными эффектами, улучшенной игровой механикой и многим другим. 

С точки зрения сюжета, он вращается вокруг той же группы персонажей из оригинала, которые борются за выживание среди странных событий, происходящих в горе Блэквуд. Вы будете направлять главных героев, решая, встретят ли они свою смерть или доживут до рассвета. 

Until Dawn (фото: GG.deals)

SILENT HILL 2   

Дата выхода: 8 октября 

В следующем месяце начнется жуткий сезон, поэтому неудивительно, что SILENT HILL 2 входит в число предстоящих игр октября 2024 года. Разработанная Bloober Team, известной по Layers of Fear, это полный ремейк одной из самых легендарных игр в жанре survival horror. 

Игроки снова будут сопровождать Джеймса в его путешествии в Сайлент Хилл после получения письма от его покойной жены.

SILENT HILL 2 (фото: GG.deals) 

Diablo IV: Vessel of Hatred  

Дата выхода: 8 октября   

В следующем месяце состоится релиз первого крупного дополнения для Diablo 4 , популярной игры Blizzard в жанре hack-and-slash . Vessel of Hatred перенесет вас в обширный регион Наханту, где вам предстоит помешать злым планам Мефисто.  

Основной игровой процесс остался неизменным, сосредоточившись на сражениях с врагами и сборе добычи. Однако этот DLC вводит класс Spiritborn, новое подземелье для финальной стадии, предназначенное для кооперативной игры, а также новые предметы и способности. 

Diablo IV: Vessel of Hatred (фото: GG.deals)

Metaphor: ReFantazio  

Дата выхода: 11 октября

Если вы поклонник Persona, Metaphor: ReFantazio, вероятно, станет одной из ваших самых ожидаемых новых игр для ПК в октябре 2024 года. Хотя она не окунет вас в школьную жизнь, как знаменитая серия Atlus, это приключение в фантастический мир обещает быть таким же захватывающим.  

Вы отправитесь в эпическое приключение с феей-спутницей, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. Приготовьтесь к захватывающим пошаговым боям, смешанным с действием в реальном времени, изящными меню и незабываемым саундтреком! 

Metaphor: ReFantazio (фото: GG.deals)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO  

Дата выхода: 11 октября

Приготовьтесь к захватывающим сражениям, которые заставят вас почувствовать себя звездой этого легендарного аниме-сериала. 

Вы сможете бросить вызов другим воинам онлайн или сразиться с друзьями в локальном PvP. С огромным списком из более чем 180 воинов вы обязательно найдете своего любимого персонажа, готового раскрыть свои самые мощные приемы. 

DRAGON BALL: Sparking! ZERO (фото: GG.deals)

Starship Troopers: Extermination  

Дата выхода: 17 октября

Если вы и ваши друзья жаждете больше экшена с уничтожением насекомых в стиле Helldivers 2, но ищете что-то новое, то Starship Troopers: Extermination станет идеальным выбором.  

В следующем месяце этот кооперативный шутер официально перестанет быть в раннем доступе на ПК и выйдет на консолях. В этой игре вы вступите в роль члена Deep Space Vanguard, которому поручено сражаться с волнами паукообразных существ всех форм и размеров. 

Starship Troopers: Extermination (фото: GG.deals)

Unknown 9: Awakening  

Дата выхода: 17 октября

Этот приключенческий боевик посвящен Харуне (которая может показаться вам знакомой, если вы видели "Ведьмака" от Netflix), молодой женщине с необычайной способностью путешествовать в параллельное измерение.  

Присоединяйтесь к ней в путешествии, которое проведет вас по разным местам, включая Мавританию, джунгли Индии, Португалию и многое другое. 

Unknown 9: Awakening (фото: GG.deals) 

Factorio: Space Age  

Дата выхода: 21 октября

Factorio : Space Age - еще один DLC, представленный в линейке игр для ПК и консолей, которые выйдут в октябре 2024 года. В этом дополнении вы узнаете, что произойдет после того, как вы запустите свои ракеты в космос. 

Вас ждут новые препятствия, но ваша главная цель остается неизменной: сбор ресурсов и строительство фабрик. Независимо от того, играете ли вы в одиночку или с друзьями, вы обязательно получите удовольствие от преодоления трудностей, которые представляют собой недавно открытые планеты. 

Factorio: Space Age (фото: GG.deals)

Call of Duty: Black Ops 6  

Дата выхода: 24 октября

 Без сомнения, Call of Duty: Black Ops 6 - одна из самых ожидаемых игр этого года, особенно для фанатов CoD . С однопользовательской кампанией и эффектными многопользовательскими режимами игроки могут рассчитывать на захватывающие перестрелки.  

Плюс, стоит отметить, что игра присоединится к PC Game Pass и Game Pass Ultimate в первый день. 

Call of Duty: Black Ops 6 (фото: GG.deals)

SONIC X SHADOW GENERATIONS  

Дата выхода: 25 октября

Эта игра представляет собой полный ремастер любимой SONIC GENERATIONS, с улучшенной графикой и новым бонусным контентом, а также новой отдельной кампанией с участием Тени. 

С сочетанием 2D и 3D этапов вы получите удовольствие от прохождения всех предстоящих испытаний. Несомненно, эта коллекция является обязательной для любого поклонника культового синего ежа или платформеров. 

SONIC X SHADOW GENERATIONS (фото: GG.deals)  

Life is Strange: Double Exposure  

Дата выхода: 29 октября

В новой части серии "Life is Strange" мы снова встретимся с Макс Коулфилд, которая получит новую способность переключаться между двумя временными линиями. Ей предстоит расследовать загадочное убийство своей подруги Сафи, используя свой новый дар. 

Double Exposure предлагает продолжение истории, начатой в предыдущих играх серии, и позволит игрокам вновь погрузиться в атмосферу загадочного городка Аркадия Бэй. 

Life is Strange: Double Exposure (фото: GG.deals) 

Dragon Age: The Veilguard  

Дата выхода: 31 октября

Начиная с десяти лет после событий Inquisition, вы встанете на место Rook, возглавляя группу спутников в поисках остановки древних, порочных богов. 

В игре будут более насыщенные бои, чем в предыдущих играх, еще более богатая настройка персонажа и возвращение любимых героев, таких как Варрик и Морриган. 

Dragon Age: The Veilguard (фото: GG.deals)

У нас также есть материал про 12 лучших бесплатных игр для Xbox, которые смогут затянуть вас с первых минут.

А еще мы писали про 14 лучших игр во вселенной "Звездных войн" на любой вкус.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖовтеньИгры